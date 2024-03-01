男子偷馬牽回三樓公寓 爬樓梯過程被鄰居報警揭發
波蘭日前發生一起誇張的竊案，一名男子偷走一匹母馬，還異想天開地想要把馬牽到位於公寓三樓的自家藏匿，不過在爬樓梯的過程被鄰居發現，鄰居隨即報警將他舉報。
據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在波蘭的韋伊海羅沃縣（Wejherowo）。警方接到電話，有民眾報案表示自家樓梯間有人要把馬牽到樓上，請員警到場查看，警方還一度以為是接到惡作劇電話。
警方派人到現場查看，發現鄰居正在和這名竊賊爭執。偷馬的是一名19歲的男子，他以為自己可以將馬帶到三樓，藏在公寓自家中，卻沒想到馬匹會引來鄰居關注。
韋伊海羅沃縣警察局發言人波特里庫斯（Anetta Potrykus）表示，這匹馬的價格約為15,000波蘭茲羅提（約11萬台幣），警方已經將馬帶回主人身邊，而偷竊的19歲男子則因違反竊盜罪，將面臨5年有期徒刑。
據動保組織「動物福利研究所」（Animal Welfare Institute）指出，每年有數百至數千匹馬遭竊，這些馬通常會被非法買賣到屠宰場，在短時間內被宰殺食用。
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