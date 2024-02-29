恐怖分屍案！獨居女子外出遇難 遭肢解成人彘塞進垃圾桶

印度發生恐怖分屍案，1名年近7旬老婦遭殘忍殺害後，切成5塊扔在垃圾桶，直至臭味湧出才被發現。案件引起關注，警方調查揭發更多驚悚案情。

綜合當地媒體報道，事發周日（2月25日）下午約5時，地點在邦加羅爾KR Puram地區。有當地居民在廢棄建築附近的垃圾桶嗅到惡臭，打開發現屍體，報警求助。

警方到場確認，死者身分是年近7旬的老婦蘇希拉馬（Susheelamma），身體完整，四肢手腳被切開，分成5塊塞進垃圾桶，棄屍位置距離蘇希拉馬住所約200米。警方正循謀殺方向調查，已訊問蘇希拉馬家屬，但暫未有結果。

警方調查指出，蘇希拉馬最後1次活著現身是在上周六（2月24日）早上，當時她和女兒在一起，估計蘇希拉馬是在同日晚上到午夜之間遭殺害。警方又說，蘇希拉馬獨自居住，女兒與孫女則住在同1棟大廈另1單位，而由於蘇希拉馬經常在沒通知家人情況下「離家出走」一段時間再返回，故她上周六失蹤時，其家人以為只是「離家出走」。

警方另透露，蘇希拉馬幾天前曾告訴鄰居，她要從某個地方取得金錢，正調查蘇希拉馬是從哪裡及誰人取錢，以確認蘇希拉馬是否因利益問題被殺。

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文章授權轉載自《香港01》