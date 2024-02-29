趁母出門色誘他…18歲少女戀上有錢繼父 密戀激戰懷孕慌問：怎坦白

「這個世界最壞罪名，叫太易動情，但我喜歡這罪名…」，馬來西亞1名18歲少女日前在網上發文，指母親和繼父結婚6年，繼父不但有錢，而且有男子氣慨，也有好好照顧她們母女，所以她由反對變支持母親再婚，甚至對繼父心生好感。而繼父生日當日，母親因有事要返回老家，少女趁機告白且主動色誘，最終2人發生關係，自此陷入不倫戀，惟少女最近發現懷孕，不知如何是好。網友紛紛留指「母女丼…真懂玩」、「我看到什麼了？」，亦有人質疑事件純屬虛構，「故事寫得不錯，還有進步的空間，再接再厲」、「這作文不錯，老師看了會覺得欣慰有你這個天才學生」。

該名18歲少女匿名投稿至facebook專頁「XUAN Play」，帖文於2月15日刊出，她指出自己12歲時，母親和另1名男子再婚，如今已經6年，「一開始其實不太支持媽媽嫁給他的」，但對方非常照顧她們，「至少比親爸爸還好」。最重要的是繼父開店做生意，所以十分有錢，少女任何想買的東西，繼父都會照買，甚至不時駕駛名車接她放學，少女則投桃報李，經常到繼父的店舖幫忙。

至於繼父的外表，少女形容「不顯得很老」，看起來有男子氣慨，2人經常聊天，少女開始自覺「我好像喜歡上我的繼父了」。而某天正值繼父生日，母親有事必須回老家一趟，家中無其他人，少女決定和繼父一起慶祝，而且趁機告白，但繼父表示「不能接受，因為你（少女）是半個女兒」。但少女直覺認為其實繼父同有意思，於是主動勾引對方，之後2人發生關係。

獲得繼父的接受，少女形容自己很開心，每日都會去店舖找他，甚至放學後就會去見他，父女猶如情侶一樣，但她也明白母親遲早會發現2人關係。少女最近發現懷孕，不知道如何告知繼父，更不知道如何面對母親，擔心2人關係一旦被發現就不能在一起，但她更加不想墮胎，「因為我真的很愛我的繼父，想為他生孩子。畢竟這是我和他的孩子」，詢問大家她應如何開口。

專頁管理員指出，不知道投稿內容是真是假，「也想了很久是否要批准刊登」，但想到萬一是真人真事，女生目前應該感到煩惱，希望網友能幫忙獻計。無獨有偶，早於本月12日，facebook專頁「Tantan Confessions Malaysia」刊出類似投稿內容，網友留言指「母女丼…真懂玩」、「太會玩了」、「我看到什麼了？」，亦有人質疑純屬虛構，「故事寫得不錯，還有進步的空間，再接再厲」、「這作文不錯，老師看了會覺得欣慰有你這個天才學生」、「可以出書了」。

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文章授權轉載自《香港01》