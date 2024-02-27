綠光罩頂！寵物監視器見妻女甜喊「謝謝爸爸」 消防員驗DNA揭崩潰真相

幸福家庭並非必然。英國有名消防員本來與妻女過着幸福生活，但有天從家中的寵物監視器看到讓他崩潰的一幕，就是見到妻子抱着8個月大女兒，與另一位「爸爸」在對話，質問妻子，對方卻否認，他隨即驗DNA找出真相。不料驗出女兒並非他親生，幸福馬上家庭破裂，還揭發妻子與女兒的生父維持不倫戀長達3年，但最令他難過的是，或許不能再與女兒見面。

綜合外媒報導，34歲任消防員的帕森斯（Rob Parsons）與任職警長的妻子育有1女，現時已15個月大。一家三口與2隻愛犬一齊生活，一直和樂融融。可是去年6月，他見妻子帶女兒到診所求診多時，未有回覆他，擔心2人有事，想透過家中的寵物監視器查看2人情況，想不到此舉從此改變他的人生。

帕森斯看到妻子抱着女兒和某人視訊，並說「謝謝爸爸昨天給你買的禮物」、「你給了爸爸看你的禮物？」，當下帕森斯感到十分愕然，意識到妻子口中的「爸爸」並非自己，於是向妻子攤牌質問。妻子否認，還解釋是因自己剛做新手媽媽，感到不安，才會和別人進行「幸福家庭」的角色扮演。可是帕森斯並不買單，立即替女兒驗DNA找真相。

結果顯示，女兒真的並非帕森斯親生，隨後他當着雙方父母的面與妻子對質，他搬走後現時暫住在父母家。後來帕森斯聯絡妻子的外遇對象女友，從對方口中得知妻子與外遇的不倫戀維持了3年之久，讓帕森斯崩潰。

不過帕森斯認為最難過的是，他錯過了女兒的1歲生日，妻子不准他與女兒見面，可能再也見不到女兒。此外，帕森斯的父母才剛成為祖父母，一心期待照顧孫女，帕森斯為讓父母失望而感到難受，並表示「我願意做任何事只為了和女兒見面」。

帕森斯為妻子被揭發後仍編造故事感到心寒，後來他曾向警隊投訴妻子提供虛假資料，因她在女兒的出世紙上寫上他的名字，而非女兒的親生父親，但遭妻子否認，而妻子亦拒絕就事件回應傳媒。

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文章授權轉載自《香港01》