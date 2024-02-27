每周15樣新品！壽司郎「最強遺珠」1原因被否決 他入口驚豔：好好吃

日本知名迴轉壽司店「壽司郎」自來台展店後，人氣一直居高不下，每到用餐時刻，都能看到顧客大排長龍。迴轉壽司店為維持新鮮感，會不停推出新品吸引顧客回流，壽司郎商品開發守門人吉田啟之就表示每周要創作出15樣新品進行內部討論，其中還曾出現過一款他的「自信之作」，可惜未能過關上架，至今仍讓他耿耿於懷。

緯來日本台《日本好多新鮮事》近日推出迴轉壽司特輯，提到近年迴轉壽司招攬客人的關鍵就是「創作壽司」，以壽司郎為例，6年來多達5000多種，其功臣就是原在高級飯店擔任主廚的吉田啟之。

吉田啟之表示迴轉壽司的迴轉台就像展示櫃，賣相不佳就沒有顧客青睞，「一定要看起來很好吃」，所以新品上架前都要通過很嚴格的關卡。吉田每周大約要創作出15道新品，讓各部門主管品嘗評分，獲得好評者才會再加以改良、發表上架，這個過程至少會持續3個月以上，最後只有約1成能成功上架。

吉田也分享新品未能過關的原因，包括味道不平衡、成本太貴、製作費時等，他也提到曾製作一道自信之作「焦糖鮟鱇魚肝壽司」，鮟鱇魚肝上鋪滿烤化微焦的白糖，與醋飯間再夾上提味的奈良漬，一口能有3種口感，沒想到最後卻因「沒有給人美味的感覺」通關失敗，讓他至今仍完全無法接受。

節目來賓品嘗吉田自信的「焦糖鮟鱇魚肝壽司」後，第一時間都表示「喜歡」、「好好吃」，但也認為鮟鱇魚肝與奈良漬味道對比太強烈、配色也不好看，好吃但不會想再拿下一個，紛紛建議可以加點綠色點綴，增加上架的可能性。