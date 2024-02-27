快訊

台積電熊本廠帶動房價飆升？專家：土地漲更多 鄰居先受惠

MLB／揮別前役慘烈 劉致榮中繼1局飆三上三下賞2K

《驚奇隊長》男星病逝！為什麼會得漸凍症？比植物人痛苦的漸凍人平均壽命僅3年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兄妹失蹤6年！3歲女被水泥封屍、5歲子藏行李箱…狠父與女友被控謀殺

香港01／ 撰文：喬納森
3歲女童屍體，被發現在倉庫內1個填滿水泥的金屬容器內。圖片來源／NBC News
3歲女童屍體，被發現在倉庫內1個填滿水泥的金屬容器內。圖片來源／NBC News

美國發生駭人倫常兇案，當地警方上月接報，在倉庫內發現1個填滿水泥的金屬容器，內藏有3歲女童屍體，其後更在女童父親女友廢置車廂發現5歲兒子屍體，被藏在行李箱內。警方指，親友最後見到這對兄妹是在2018年，但一直沒有收到失蹤舉報，因而拘捕兄妹父親及女友，控以謀殺及殘忍對待屍體罪，兩人正被警方拘留。

警方在廢棄車場找到明嘉雷斯的報廢車輛，並在車內遺留的行李箱內找到5歲哥哥屍體。圖片來源／NBC News
警方在廢棄車場找到明嘉雷斯的報廢車輛，並在車內遺留的行李箱內找到5歲哥哥屍體。圖片來源／NBC News

綜合外媒報導，事件發生於美國科羅拉多州普韋布洛（Pueblo），今年1月20日警方接獲通報，在倉庫內發現1個被填滿水泥的可疑金屬容器，容器內有1具３歲女童屍體，被水泥封住。警方追查下確認女童身份，並找出女童父親多明格茲（Jesus Dominguez）及其36歲女友明嘉雷斯（Corena Rose Minjarez）調查。

由於女童還有1位哥哥，警方加緊追查其下落，終在2月6日，在廢棄車場找到明嘉雷斯的報廢車輛，車內遺留行李箱，內藏的正是5歲哥哥屍體。

警方指，親友稱最後1次見到2名孩子是在2018年，此後已沒見過兩人，不過警方從沒收到任何失蹤舉報，於是立即向明嘉雷斯和多明格茲發出通緝令，先後拘捕兩人。他們被控一級謀殺、殘酷對待屍體等罪，目前遭警方拘留。

明嘉雷斯和多明格茲先後被捕，被控以一級謀殺、殘酷對待屍體等罪。（網上圖片）
明嘉雷斯和多明格茲先後被捕，被控以一級謀殺、殘酷對待屍體等罪。（網上圖片）
明嘉雷斯和多明格茲先後被捕，被控以一級謀殺、殘酷對待屍體等罪。（網上圖片）
明嘉雷斯和多明格茲先後被捕，被控以一級謀殺、殘酷對待屍體等罪。（網上圖片）

延伸閱讀：

虐老！不滿關門太大聲 逆子逼父母嚴寒跪陽台...兩老爬窗入屋保命

極殘酷！情侶分手互數虐殺狗招數 踢到出血失禁...影片曝光極嚇人

文章授權轉載自《香港01》

失蹤 父母 虐殺 虐童

延伸閱讀

協助策劃搭快艇潛逃 朱國榮女友一家人重金交保、限制出境

屏東縣議員被控賄選 屏檢提當選無效一、二審都吞敗

弟弟每任女友都超正！姐傻眼問「有什麼魔力」？網友揭關鍵

女友吵著要買房！他曝「31歲存款數字」苦喊吃不消

相關新聞

兄妹失蹤6年！3歲女被水泥封屍、5歲子藏行李箱…狠父與女友被控謀殺

美國發生駭人倫常兇案，當地警方上月接報，在倉庫內發現1個填滿水泥的金屬容器，內藏有3歲女童屍體，其後更在女童父親女友廢置車廂發現5歲兒子屍體，被藏在行李箱內…

泰15歲少年遭持槍惡霸圍毆 只因為「長太帥」…當地人揭心寒內幕

「如果帥一種罪，我已經一錯再錯」，香港1個道地笑話竟然在泰國真人真事上演！1名15歲少年和朋友前往理髮店時，突然遭持槍青年團夥包圍要求打架，少年立即詢問原因，團夥聲稱忌妒其英俊外表，最後打到少年陷入昏迷，3天後才清醒過來...

和男同事外遇被丈夫抓包 人妻躲過離婚卻「什麼都回不去了」

一旦外遇事件發生，即使最後沒有分手或離婚，也會對兩人的感情造成巨大裂痕，想要和好如初並不容易。有位日本女性，就因為出軌行為曝光，導致20年的感情就此一去不回。

僅此一家！北海道便利商店賣「現捏壽司」 網暴動：裡面有養魚嗎？

現在便利商店十分方便，無論是平常口渴了想買飲料，還是肚子餓了想吃東西，或是生活中各種日用品，幾乎都能在便利商店裡找得到。日本甚至還有便利商店，推出現做壽司的服務，讓人無時無刻，都能吃到新鮮的現做壽司。

男童遺失狗娃娃痛哭！飯店寄「狗狗日記」破涕為笑 員工暖舉獲讚

美國佛州一名男孩與父母一同到維吉尼亞州旅遊，不料退房時卻忘記將心愛的娃娃「抱抱小狗」（Snuggle Puppy）帶回家，男孩非常難過並不斷哭著尋找，沒想到事後酒店的工作人員不僅幫男孩找到「抱抱小狗」，還給予一份特別的驚喜，替男孩創造了一段美好回憶以撫慰丟失娃娃的悲傷。

珠寶盒中不起眼樂高面具 從463元收購價飆升至56萬元落槌

一件被販售的珠寶等雜物物品盒中，其中包含了一件樂高機器人的黃金面具。該面具原本由慈善電商交易平台Goodwill以14.95美元（約463元台幣）買下，但該只樂高黃金面具，在上週三(21日)透過公開拍賣，飆升至18101美元（約56萬元台幣）落槌賣出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。