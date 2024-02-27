快訊

早晨財經速解讀／2024房價失控飆漲？台積電狂風 剛需買盤不斷？

傳哈瑪斯做出讓步！拜登：希望加薩3月4日前能達成停火協議

113大學學測今9時公布成績！ 查成績、五標看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和男同事外遇被丈夫抓包 人妻躲過離婚卻「什麼都回不去了」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性職場外遇被老公抓到，雖然沒有離婚，但兩人之間已貌合神離。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性職場外遇被老公抓到，雖然沒有離婚，但兩人之間已貌合神離。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

一旦外遇事件發生，即使最後沒有分手或離婚，也會對兩人的感情造成巨大裂痕，想要和好如初並不容易。有位日本女性，就因為出軌行為曝光，導致20年的感情就此一去不回。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名有紗的40多歲女性，結婚20年來雖然沒有生小孩，但婚姻生活還算平穩。只是過於平淡的感情，讓她有時會稍微感到失落，認為這和理想中的婚姻不太一樣。

有一次，職場轉來一位30多歲的男性。有紗因為業務的關係，和男性有許多接觸的機會，常常一起吃飯，覺得對方很好相處。談話中，有紗知道男性其實才剛離婚，雖然他曾經想要挽回感情，但始終不得要領，最後只得和前妻分手，讓有紗感到相當同情。

兩人感情越來越接近，比起平淡的婚姻生活，有紗反而期待著和男同事相處的時候，最後發展成了外遇關係。然而有一回，有紗的丈夫突然提議離婚，有紗這才發現出軌的行為已被丈夫抓包，自己和男同事傳的LINE都遭到掌握，即使想賴也賴不掉。

最後在協調之下，有紗只好斷絕和男同事的往來，丈夫也考量到其他外在因素，暫時不考慮離婚的事。然而夫妻之間已經貌合神離，以往過結婚紀念日時，至少都還會小小慶祝一下，但外遇事件曝光後，卻什麼事情都沒做，可見得兩邊的感情，已經難以修復了。

外遇 婚姻 離婚

延伸閱讀

金龜婿丈夫卻是外遇慣犯 人妻忍痛離婚「意外比想像中好多了」

丈夫突拿小盒子給驚喜！人妻一開內容物超傻眼 網笑：搞不好比戒指貴

獨居老母講電話重複還喊錯名字 他急回老家驚覺全變樣「連帳戶密碼都忘了」

老街友偷麵包被逮裝病 告白心酸理由求醫院收留「一晚也好」

相關新聞

和男同事外遇被丈夫抓包 人妻躲過離婚卻「什麼都回不去了」

一旦外遇事件發生，即使最後沒有分手或離婚，也會對兩人的感情造成巨大裂痕，想要和好如初並不容易。有位日本女性，就因為出軌行為曝光，導致20年的感情就此一去不回。

僅此一家！北海道便利商店賣「現捏壽司」 網暴動：裡面有養魚嗎？

現在便利商店十分方便，無論是平常口渴了想買飲料，還是肚子餓了想吃東西，或是生活中各種日用品，幾乎都能在便利商店裡找得到。日本甚至還有便利商店，推出現做壽司的服務，讓人無時無刻，都能吃到新鮮的現做壽司。

男童遺失狗娃娃痛哭！飯店寄「狗狗日記」破涕為笑 員工暖舉獲讚

美國佛州一名男孩與父母一同到維吉尼亞州旅遊，不料退房時卻忘記將心愛的娃娃「抱抱小狗」（Snuggle Puppy）帶回家，男孩非常難過並不斷哭著尋找，沒想到事後酒店的工作人員不僅幫男孩找到「抱抱小狗」，還給予一份特別的驚喜，替男孩創造了一段美好回憶以撫慰丟失娃娃的悲傷。

珠寶盒中不起眼樂高面具 從463元收購價飆升至56萬元落槌

一件被販售的珠寶等雜物物品盒中，其中包含了一件樂高機器人的黃金面具。該面具原本由慈善電商交易平台Goodwill以14.95美元（約463元台幣）買下，但該只樂高黃金面具，在上週三(21日)透過公開拍賣，飆升至18101美元（約56萬元台幣）落槌賣出。

撞見媽寶前男友與母「成年親子浴」！ 女網紅受驚嚇…伯母更主動邀請

媽寶男凡事聽從媽媽，一切從母親出發但連沖澡也需要媽媽？近日有位23歲美國網紅於社交媒體上載影片，分享與前「媽寶男友」的1個經歷，驚嚇度120%！…

刮刮樂爽中4008萬！情侶天降橫財「她卻突提分手」 1原因獎金或全歸女方

樂極生悲？英國一對情侶協議購買「刮刮樂」彩票，由女方出資購票，結果意外中了100萬英鎊大獎（約新台幣4008萬元）。本是天降橫財的好事…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。