和男同事外遇被丈夫抓包 人妻躲過離婚卻「什麼都回不去了」

一旦外遇事件發生，即使最後沒有分手或離婚，也會對兩人的感情造成巨大裂痕，想要和好如初並不容易。有位日本女性，就因為出軌行為曝光，導致20年的感情就此一去不回。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名有紗的40多歲女性，結婚20年來雖然沒有生小孩，但婚姻生活還算平穩。只是過於平淡的感情，讓她有時會稍微感到失落，認為這和理想中的婚姻不太一樣。

有一次，職場轉來一位30多歲的男性。有紗因為業務的關係，和男性有許多接觸的機會，常常一起吃飯，覺得對方很好相處。談話中，有紗知道男性其實才剛離婚，雖然他曾經想要挽回感情，但始終不得要領，最後只得和前妻分手，讓有紗感到相當同情。

兩人感情越來越接近，比起平淡的婚姻生活，有紗反而期待著和男同事相處的時候，最後發展成了外遇關係。然而有一回，有紗的丈夫突然提議離婚，有紗這才發現出軌的行為已被丈夫抓包，自己和男同事傳的LINE都遭到掌握，即使想賴也賴不掉。

最後在協調之下，有紗只好斷絕和男同事的往來，丈夫也考量到其他外在因素，暫時不考慮離婚的事。然而夫妻之間已經貌合神離，以往過結婚紀念日時，至少都還會小小慶祝一下，但外遇事件曝光後，卻什麼事情都沒做，可見得兩邊的感情，已經難以修復了。