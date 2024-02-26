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撞見媽寶前男友與母「成年親子浴」！ 女網紅受驚嚇…伯母更主動邀請

香港01／ 撰文：凱薩琳
23歲美國網紅奇內利上載影片，分享媽寶前男友的「奇遇」。（IG圖片）
23歲美國網紅奇內利上載影片，分享媽寶前男友的「奇遇」。（IG圖片）

媽寶男凡事聽從媽媽，一切從母親出發但連沖澡也需要媽媽？近日有位23歲美國網紅於社交媒體上載影片，分享與前「媽寶男友」的1個經歷，驚嚇度120%！

她於影片講述，自己在大學曾跟1名媽寶男交往，到男友家時意外撞見前男友媽媽替當時22歲的他「沖澡」，他躺在極淺水的浴缸上，任由媽媽用刷子清潔。她當場嚇傻，其後伯母竟邀請她「共浴」，最後她還是坐在馬桶上一起聊天達30分鐘。

23歲美國網紅奇內利（Becca Cinelli）較早前於TikTok發布影片，分享與媽寶前男友的交往經歷。她回憶道，大學時期的寒假拜訪前男友家，甫進屋後發現前度與伯母正處樓上浴室，開門之際驚見伯母正幫前男友沖澡，令她當場嚇傻。

奇內利指，已為成年人的前男友當時正全裸躺在浴缸中，在沒有任何泡泡遮擋下，重要部位只用1條小毛巾遮蓋。而他所身處的浴缸，水深只有約7公分，沒超過腿部，甚至是露出屁股的。

而令奇內利更為驚嚇的是，伯母當時邀請她一起「加入戰團」，不過她最後則坐在馬桶上一起聊天逾30分鐘。當時伯母解釋，這樣替兒子洗澡，是怕他身體有些地方會清潔不夠乾淨，而這個「親子浴」會每個月進行1次。

奇內利還大爆跟這位媽寶前男友交往約半年期間，他已出軌4名女子，最後決定斬斷分手。該段影片上載後，已吸引約17萬人點讚，以及累積逾1,900萬次瀏覽次數，逾4,000個留言討論。不少網友表示驚嚇度滿分，又揶揄其前男友媽寶「病情」十分嚴重。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

@beccacinelli

Replying to @summer swisher

♬ original sound - Becca Cinelli

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