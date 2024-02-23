恐怖倫常命案！母女3人同吊風扇亡 夫被捕警循謀殺調查1證物揭案情

男女情到濃時親熱，也要選在私密地方再纏綿。英國有一對男女在購物中心內情不自禁，竟走入貼紙相機內拉上布簾忘情激戰，但布簾無法遮掩他們下半身位置，令途人看到貼紙上機內有「四腳獸」上演活春宮，有人見狀不值男女所為，當場直接拉開布簾，嚇到2人大驚「鳴金收兵」，女方更再度拉上布簾。

2024-02-23 09:23