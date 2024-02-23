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恐怖倫常命案！母女3人同吊風扇亡 夫被捕警循謀殺調查1證物揭案情

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞發生3屍倫常命案， 3母女一同吊死在家中風扇。 （網上圖片）
馬來西亞發生3屍倫常命案， 3母女一同吊死在家中風扇。 （網上圖片）

馬來西亞發生3屍倫常命案，1名34歲年輕母親，被發現與1對年幼女兒一同吊死在家中風扇下。警方在現場檢獲遺書，死者透露因家庭問題尋死，不過警方事後拘捕死者丈夫，並依謀殺罪方向調查。

綜合當地媒體報道，事發2月19日，馬來西亞森州冷京警局早上9時25分接報，有1名婦女和2名女童吊死在家中風扇。

警方到場調查，女死者34歲，2名女童介乎3至6歲，為母女關係。警方在現場找到遺書，死者透露尋死原因是家庭問題。

警方調查後翌日拘捕死者30多歲丈夫，並依謀殺罪方向調查，而3名死者遺體送往醫院太平間解剖鑒定死因。

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 中風 命案 恐怖情人 馬來西亞

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