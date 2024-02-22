開箱全日本唯一超神奇「微波食品吃到飽」內行揭這樣做才划算

超商、賣場常可看到有顧客購買微波食品，最近日本大阪開了第一間「微波食品吃到飽食堂」，店內有多達200多種微波食品，日籍YouTuber「Tommy」上傳開箱影片後引發網友熱議。

Tommy在YouTube頻道發布新影片，可以看到他到大阪難波心齋橋，與哥哥前往去（2023）年12月1日才開幕的日本唯一一間「微波食品吃到飽食堂」。進入店內後，店家規定用餐時間為45分鐘，一人餐費為1200日圓（約新台幣256元），超時15分鐘就要再加超時費用600日圓（約新台幣128元），若要再享用酒水喝到飽，一人餐費1450日圓（約新台幣309元），超時15分鐘則要再多付725日圓（約新台幣155元）。

店內十分寬敞座位相當多，且有高達200多種微波食品和多台微波爐，以及多種啤酒飲料，甚至還有夾娃娃機，店家特別規定一人每次只能拿2樣商品，避免浪費食物。由於用餐時間緊迫，加上還要等待食品加熱微波，Tommy與哥哥認為來到這間店要有策略，像是在等待微波時可以喝個啤酒飲料，或是不要吃太多主食才能吃到多種商品。

Tommy表示「日本冷凍食品的標準其實平均超高，大部分都是好吃的，我身為日本人，真的蠻驕傲這個冷凍食品的」。兩人享用了義大利麵、炒飯、炸豬排、餃子、漢堡排、拉麵、司康等料理，不過最後結帳因超時一共付了8700日圓（約新台幣1857元），等於一人要4350日圓（約新台幣928元），Tommy坦言這個價格可以去吃更好的料理，但仍然可以來嚐鮮體驗一次。

影片曝光後，網友紛紛留言「很特別的吃到飽，但真的好貴呀」、「吃到好有壓力的店，感覺就是便利商店微波食品吃到飽，還需要等微波時間，45分鐘真的超短」、「這種規定，我覺得一年左右會倒閉」、「時間計算和複雜細項規則就是店家暴利的來源」、「要提早擬定策略才划算」、「要回本當成45分鐘喝到飽，拿一個食物配感覺比較合理」。也有網友分享「我1月3日去的！我沒有超過時間，微波時去吃冰和裝飲料，接著玩夾娃娃」。