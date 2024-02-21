不要學！女子崇尚自然療法 宣稱尿液滴眼能改善視力
西班牙外一名崇尚「天然ㄟ尚好」的女子近期分享，她將尿液滴入眼睛，認為這麼做可以治療近視和閃光，影片一po上網，立刻引發熱烈討論。
據ODDITYCENTRAL報導，這種自然療法其實在20世紀初就流行過，當時英國一名自然療法推崇者阿姆斯壯（John W. Armstrong）認為，尿液能夠滋養人體，概念就如同把落葉放入土壤當堆肥，用自身排放出來的廢棄物滋補身體，能夠治療疾病、強健體魄。
阿姆斯壯不只鼓勵人們使用尿液治療疾病，更宣稱可以養顏美容，所以鼓勵人們飲用，甚至是塗抹在皮膚或牙齦上。近期西班牙一名女子法萊爾（Suama Fraile）也推崇尿療法，宣稱自己靠尿液治療眼睛。
法萊爾在影片中提到，使用尿液相較於現代藥物可說是利大於弊，因為藥物是化學物質，不論如何都會影響健康，但尿液是人體自然產物，「比傳統藥物更好」。
她提到，自己每天早晚拿尿液當眼藥水滴，認為這麼做可以治療她的散光和近視。雖然法萊爾的說法根本沒有醫學證實，影片下方仍有不少網友留言分享自己用尿保養的方法。
有網友表示自己用尿洗頭，雖然洗完頭髮的味道很恐怖，但頭髮變得又直又亮，她希望自己能夠因此減緩掉髮；另一名網友則說，自從開始飲用尿液，她身上的疼痛和疲勞感都消失了。雖然有不少人推崇這種特殊的保養治療方式，但喝尿保養或治療目前並沒有醫學證實，建議民眾別輕易嘗試，應該尋求正規醫療保健才對。
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