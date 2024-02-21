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巴西18歲網美被拍「跪姿活春宮」 認了喊：狂歡節就要找樂子

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西網美拉里薩（Larissa Sumpani）被拍到在流動廁所後方，跪地幫男友口交，她認為「這很正常」。擷自X 「DIRETO DO MIOLO 」
巴西網美拉里薩（Larissa Sumpani）被拍到在流動廁所後方，跪地幫男友口交，她認為「這很正常」。擷自X 「DIRETO DO MIOLO 」

近日巴西里約熱內盧的狂歡節活動上，發生了一件「公然口交」事件，引起許多人關注。巴西18歲色情網美拉里薩（Larissa Sumpani）被拍到在流動廁所後方，跪地幫男友口交，事後她稱「這很正常，到狂歡嘉年華就是要找樂子」。

根據X（原Twitter）貼文顯示，拉里薩穿著紅色超薄貼身上衣，搭配性感的短褲，展現火辣身材，跟男友、同志色情片演員普拉多（Vitor Prado）到巴西參加狂歡節遊行。然而，兩人在流動廁所旁上演活春宮，拉里薩直接蹲下來幫普拉多口交，不在意有其他民眾。

事後照片在網路流傳，拉里薩遭到網友批評，不過她直接表示「各位冷靜，我沒有做錯什麼事情，看過影片的人都知道，這是超級常見的事情，那裡就是狂歡嘉年華，上街就是要找樂子」。

拉里薩曾獲得2023年「巴西美臀小姐」（Miss Bumbum Brasil）冠軍，她經營不少成人平台，因此獲得滿多粉絲的喜愛。

巴西 活春宮

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