快訊

陽光直射睜不開眼...雲林1路段「隧道效應」超危險 年輕夫妻不幸喪命

遭酸為錢挺肚嫁豪門 楊晨熙揭老公薪資「底薪3萬5」

太魯閣三度接獲恐嚇信！冒名高市府觀光局長 揚言放8顆炸彈、勒索4千萬

挖垃圾也能致富！她靠「垃圾箱潛水」每年多賺300萬

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名媽媽靠著翻垃圾堆「挖寶」，每年平均多賺300萬元。圖片來源／ingimage
美國一名媽媽靠著翻垃圾堆「挖寶」，每年平均多賺300萬元。圖片來源／ingimage

美國馬里蘭州一名媽媽不僅是公司老闆，更是位「垃圾箱潛水員（dumpster diver）」，靠著翻垃圾堆挖寶，讓她每年平均能賺進10萬美元（約為新台幣313萬元），十分可觀。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，40歲的珍妮佛（Jennifer Lleras）擁有自己的行銷公司，並與2名孩子一同過著舒適的生活。然而，她卻有個特別的習慣，就是到垃圾箱「挖寶」。

珍妮佛透露，她的垃圾翻找之旅始於大學時期，當時她修讀的藝術課教授建議學生，可以透過「垃圾箱潛水（dumpster diving）」來尋找有趣的材料。直到現在，珍妮佛依舊保持著這個習慣，每當她開車經過垃圾箱時，仍然會停下來，撥出時間翻找垃圾。

「我覺得這很有趣，就像尋寶一樣。」珍妮佛提到，其實垃圾堆裡應有盡有，她曾發現過價值500美元（約為新台幣1.5萬元）的吹風機，或是昂貴的廚房用具、聲控垃圾桶、珠寶、名牌包等等，許多物品只是需要清理，其實都還能使用。而靠著「垃圾箱潛水」，讓她每年大約能賺10萬美元。

珍妮佛補充，她觀察到太多日常生活中的「浪費行為」，因此如果在垃圾堆中找到需要或可以使用的東西，她會保留起來。她曾將挖到的裝飾品、廚具送給親朋好友，衣物、不易腐爛的食品或學習用品等等，則多數都捐贈給社會服務組織、學校和圖書館。珍妮佛表示，她會這樣做並非因為貧窮，而是為了不浪費，「我這樣做，更多是因為我可以幫助別人，而不是我自己」。

垃圾桶

延伸閱讀

共用行事曆發現不運動男友一週打4次球 女偷看手機才知被劈

過年合買刮刮樂中百萬大獎 友人態度轉變讓他「看清人性」：只分10萬元

全聯禮盒大降價！超夯「鐵盒餅乾」百元入手 民眾狂掃：好划算

房租1萬有壓力！她回租屋處「沒辦法耍廢」 網友供妙招：瞬間覺得划算

相關新聞

長年不孕！英人妻竟靠「父子混合精液」產下1子 法院判不強制DNA鑑定

英國有對夫妻結婚多年，由於妻子長年不孕，男子便突發奇想將自己和父親的精液混在一起，注入女方體內，並成功讓妻子懷孕。目前兩人的孩子已經5歲，但仍不清楚生父是誰，當地議會了解此事後，要求男子一家進行親子鑑定，卻被高等法院駁回。

挖垃圾也能致富！她靠「垃圾箱潛水」每年多賺300萬

美國馬里蘭州一名媽媽不僅是公司老闆，更是位「垃圾箱潛水員（dumpster diver）」，靠著翻垃圾堆挖寶，讓她每年平均能賺進10萬美元（約為新台幣313萬元），十分可觀。

親媽煞到女婿！瘋狂行徑曝光 「帶球嫁親家公」硬逼女兒離婚

國外有名女網友長期與母親關係緊張，母親在之後甚至喜歡上女兒的男友，強逼兩人分手。更誇張的是，在女網友結婚後，母親竟和親家公發生關係，並以「亂倫」的名義要求他們離婚。

毛小孩也要吃高檔餐 量身打造食品正夯

「你家毛小孩犬種、體型為何？」「有對什麼食物過敏嗎？」進入鮮食狗食網站Tuggs後，就會詢問飼主一系列問題，以客製化寵物的餐點。 隨著寵物飼養風氣日漸興盛，美國有超過66%的家庭飼養寵物，願意砸重本

一度擔心電話詐騙？男接了陌生來電…爽中8千萬豪宅+4百萬現金

電話詐騙盛行的世代，許多人都不會接聽陌生來電，但1個決定可能改寫命運！英國1名飛機工程師與妹妹合資購買了豪宅抽獎，但參與多時但一直未有中獎，早前終被抽中1棟價值200多萬英鎊（約8,000萬新台幣）的豪宅，另加10萬英鎊（約400萬元新台幣）現金。當有陌生號碼來電通知中獎時，男子一度以為是電話詐騙而不想接聽，幸而他當時決定接聽電話，否則白白錯過這份巨獎。

日本京都「天橋立」男彎腰賞景…竟遭同事推落15公尺深山谷！影片曝

一名男子2月15日在日本京都宮津市的天橋立傘松公園以倒頭彎腰的姿態觀賞「日本三景」之一的「天橋立」美景時，遭同事推了一下，導致他跌落15公尺深的山谷。他全身多處創傷，幸沒有生命危險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。