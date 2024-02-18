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長年不孕！英人妻竟靠「父子混合精液」產下1子 法院判不強制DNA鑑定

聯合新聞網／ 綜合報導
英國有對夫妻結婚多年，由於妻子長年不孕，男子便突發奇想將自己和父親的精液混在一起，注入女方體內，並成功讓妻子懷孕。示意圖／ingimage
英國有對夫妻結婚多年，由於妻子長年不孕，男子便突發奇想將自己和父親的精液混在一起，注入女方體內，並成功讓妻子懷孕。示意圖／ingimage

英國有對夫妻結婚多年，由於妻子長年不孕，男子便突發奇想將自己和父親的精液混在一起，注入女方體內，並成功讓妻子懷孕。目前兩人的孩子已經5歲，但仍不清楚生父是誰，當地議會了解此事後，要求男子一家進行親子鑑定，卻被高等法院駁回。

據外媒《BBC報導，這起事件發生在英國南約克郡巴恩斯利（Barnsley），一對夫妻因長年不孕且無力負擔試管受精的高額費用，名叫PQ的男子便將自己和父親RS的精液混合，注進妻子JK的體內。沒想到女方最後竟成功懷孕，目前兩人的兒子已經5歲，大家從未對孩子說出實情，也不清楚究竟誰才是生父。

後來，巴恩斯利市議會得知此事便提起訴訟，要求PQ一家進行親子鑑定，但高等法院法官普爾（Justice Poole）在今年（2024）1月的聽證會上表示，雖然當地議會想明白男童生父的身分，但這對當事人雙方「沒有利害關係」，所以無權提出相關要求。

法官指出，這個家庭創造一個「福利雷區」，他並不相信3人當時有仔細思考懷孕所產生的後果，不然不會輕易實施該計畫，PQ一家的做法恐讓男童未來受到情感傷害。法官建議，夫妻二人日後最好進行親子鑑定，以便告知孩子真相，「但這是他們自己的事情」。

BBC 不孕症 懷孕

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