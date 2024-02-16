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她走進男友家浴室 竟撞見男友媽幫成年兒子洗澎澎

聯合新聞網／ 綜合報導
貝卡在TikTok上講述前任發生的誇張故事。圖擷自太陽報
貝卡在TikTok上講述前任發生的誇張故事。圖擷自太陽報

美國一名女子近期在網路上分享自己戀愛時的奇特經歷，某天她到男友家拜訪，卻發現家中都沒人，她試著打招呼後聽見男友媽媽回應「我們在浴室」，到浴室一看卻看到男友媽在替已經成年的男友洗澡，讓她看傻了眼。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名女子貝卡（Becca）在TikTok分享影片。她提到自己之前跟前任男友還在一起時，某次到前任家拜訪，當時她進去家裡都沒有人回應，於是她只好大聲打招呼，這時她聽到男友的媽媽說：「我們在樓上浴室！快上來吧！」貝卡沒有多想便上樓走進浴室。

不過進了浴室看到的畫面卻讓她大吃一驚，只見已經22歲的男友裸體盤腿坐在浴缸裡，浴缸裡的水超級淺，所以全身上下都看得一清二楚，但男友的媽媽卻老神在在地拿著沐浴刷在旁邊，甚至還邀貝卡留下來坐在馬桶上。

男友媽媽表示，自己每個月都會至少幫兒子擦澡一次，因為這樣才能幫兒子洗到他自己洗不到的地方。貝卡尷尬的坐在旁邊，就這樣看兩人刷澡看了半小時。

貝卡說自己當初也才21歲，所以並沒有多想又繼續跟男友交往，不過後來她就得知男友不只是媽寶，同時還劈腿4個女生。貝卡說，現在的她已經懂得尊重自己，不會想再跟這樣的人交往。她也直說這種母子互動根本應該進監獄，不少網友看了影片也留言說：「要是性別互換早就被抓了！」、「快點打電話叫FBI」、「真的是驚呆了」。

兩性關係

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