手作A貨！64歲嬤靠自家縫紉機縫製高仿名牌包出售 下場慘了

日本一名超猛的阿嬤在東京擺攤賣名牌包，不過仔細一看這些名牌包怎麼跟精品店的不太一樣，原來這些名牌包都是阿嬤手作的A貨，她上網購買高仿皮革，用縫紉機製造出相同款式的包包出售，現在將因此吃牢飯。

據朝日新聞報導，這名DIY仿冒阿嬤今年64歲，她在東京的葛飾區賣「名牌包」。不過這些名牌包根本不是真正的名牌包，而是阿嬤靠著精湛的手工親手縫紉出來的高仿貨。

當地警方表示，阿嬤先是在二手市場的APP上找到仿冒的LV、香奈兒等名牌皮革，再按著真品的規格縫製包包。除了高仿的包包之外，阿嬤也會自己設計，縫製一些真品沒有的樣式。

她賣的零錢包只要3500日圓（約732台幣），不過光是2021年5月到2023年6月期間，她就靠著賣假名牌包賺進234萬日圓（約48萬台幣），足見銷量驚人。阿嬤表示，自己是在疫情爆發期間看到有些人會戴一些印有名牌商標的口罩，因此才會想到用這種方式賺錢。

警方於2023年6月25將她逮捕，並將現場332個包包沒收，今（2024）年2月6日全案交由檢察官審理中。