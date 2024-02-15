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老司機急煞車！他看AV眼尖揪「1幕」慘熄火 清純學生妹手裡竟拿這寶物

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO坦言，一看到AV裡出現教科書，就立刻被勾起過去讀書時的回憶，「一點也興奮不起來了」。 情境示意圖。圖／Ingimage
原PO坦言，一看到AV裡出現教科書，就立刻被勾起過去讀書時的回憶，「一點也興奮不起來了」。 情境示意圖。圖／Ingimage

不少人會透過看AV來發洩慾火，不過最近有名眼尖的日本老司機分享，本來點開A片想快活一番，不料劇情才開始沒多久，他就火眼金睛發現，扮演清純學生妹的女優，手裡竟然拿了「這寶物」，直呼「真的不簡單」，最後只好黯然「熄火」。

一名日本網友在社群平台「X」發文，他表示，某天他興奮地點開一部A片，期待看到女優激戰的場景，沒想到原PO褲子才剛脫下，就因為目睹了女優手裡的「道具書」，立刻沒了興致，直呼「那本書不簡單」。

原PO還截圖對照，只見紅色書封上大字寫著「宮崎大學」，原來那是2005年的題庫教科書，是距今快要20年的舊書，目前已經絕版，原PO坦言，一看到那本紅書出現，就立刻被勾起過去讀書時的回憶，「一點也興奮不起來了」。

貼文一出，引來不少網友討論，甚至跪求番號，想一探究竟，「這一定是在導演家」、「時間停止系列？」、「看來這劇情風格很火熱」、「學生看的話可能會板著臉」、「可能只是在二手書店裡掏到的寶物」。還有人歪樓推薦起該本教科書很好用，「是我最喜歡的」。

日本網友在某部AV裡發現了距今快20年歷史的舊教科書。 圖／擷自社群平台「X」
日本網友在某部AV裡發現了距今快20年歷史的舊教科書。 圖／擷自社群平台「X」

女優 教科書 日本

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