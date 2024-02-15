「太可愛的桌球女孩」20歲正妹選手曬國中清純照 天使美顏讓網友全暈了
談到來自日本的美女桌球選手，台灣人第一印象可能是福原愛，不過年僅20歲的菊池日菜曬出一組今昔對比照，不僅讓日媒盛讚「太可愛的桌球女孩」，更是瞬間擄獲大批網友的心，鄉民紛紛讚嘆「從天使變天使」、「這不是太可愛了！？從今天開始我會支持妳」。
菊池日菜目前就讀東京女子體育大學，日前她在X平台曬出一組「今昔對比照」，其中一張菊池穿著學生制服的照片略顯稚嫩，另一張則穿著運動服則明顯是近期的照片。知情人士透露穿著制服的照片是菊池在國中時拍攝，由照片可見她非但沒有「長歪」，原先那份清新透明感也沒有隨著上大學而消散。
照片曝光後，截至今（15）日下午已吸引超過866萬次觀看，眾網友紛紛讚嘆「她從一開始就很可愛」、「如果我們同年紀的話，我每天都會去她的教室偷看」、「這不是太可愛了！？從今天開始我會支持妳」、「從天使變天使」，此外，菊池清新脫俗的國中時期照片，甚至讓網友大讚神似童星出身的女星蘆田愛菜。除了得到鄉民讚賞，菊池的美顏也獲得日媒讚賞，獲封「太可愛的桌球女孩」。
除了X平台外，菊池也有經營TikTok，不時會上傳私底下的生活記錄和網友分享，粉絲數雖然僅約6萬5千人，但同樣上傳至TikTok的「今昔對比照」點閱次數高達140萬次，可見仍有一定人氣。
@hina_ii211 全日本応援ありがとうございました🏓🤍 #卓球#全日本選手権卓球#全日本 ♬ オリジナル楽曲 - mia🎀
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