「太可愛的桌球女孩」20歲正妹選手曬國中清純照 天使美顏讓網友全暈了

歌舞伎町是日本少數的大型紅燈區之一，風俗店、牛郎店等聲色場所多聚集於此，為日本知名的「成人不夜城」。近期就有一名網友分享曾在歌舞伎町工作多年的經歷，包括常見黑社會光顧、周遭牛郎風俗團體群聚，連打工的老店裡也是靈異事件頻傳，可說是「到了晚上各種妖魔鬼怪都出沒」，原PO甚至以「鬼地方」來形容歌舞伎町。

2024-02-15 17:38