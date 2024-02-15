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不只有等恩客！妹子爆歌舞伎町工作秘辛 「3件事」開啟對日本新認識

聯合新聞網／ 綜合報導
歌舞伎町是日本少數的大型紅燈區之一，風俗店、牛郎店等聲色場所多聚集於此，為日本知名的「成人不夜城」。 情境示意圖／法新社
歌舞伎町是日本少數的大型紅燈區之一，風俗店、牛郎店等聲色場所多聚集於此，為日本知名的「成人不夜城」。 情境示意圖／法新社

歌舞伎町是日本少數的大型紅燈區之一，風俗店、牛郎店等聲色場所多聚集於此，為日本知名的「成人不夜城」。近期就有一名女網友分享曾在歌舞伎町工作多年的經歷，包括常見黑社會光顧、周遭牛郎風俗團體群聚，連打工的老店裡也是靈異事件頻傳，可說是「到了晚上各種妖魔鬼怪都出沒」，原PO甚至以「鬼地方」來形容歌舞伎町。

一名女網友以「歌舞伎町是什麼鬼地方」為題在小紅書發文，他表示，以前到日本旅遊時，曾看過牛郎「很沒有距離感」的拉客行為，垃圾滿街多到不像在日本，部分小巷還會散發出臭氣，而對歌舞伎町有了「很可怕」的印象。沒想到，幾年前偶然到歌舞伎町的料亭打工後，反而開啟了原PO對日本的新認識，而且這一待就工作了好幾年。

原PO分享對歌舞伎町印象最深刻的三件事，第一個是有次店裡突然衝進來幾個橫衝直撞的人，沒有預約卻要求進指定包廂，就算是在歌舞伎町見多識廣的店長，面對這個情況都坦言「惹不起」，便將包廂讓給了幫派成員，「全部員工還以一種想進又不想進去的心態，開始猜拳決定誰去服務」。

原PO接續談到第二個印象，他指出，其實像那種凶狠的類型反而比較少見，基本上黑社會「大哥」等級都是穿戴整齊、有禮貌，表面看不出是相關人士，只有下面的「小弟」才有顯得很黑道的裝扮，「跟電影演的差不多」。

第三個印象則是，原PO某晚走在歌舞伎町的一個小徑上，前方突然停了一輛黑色轎車，一群西裝革履的人站在道路兩旁鞠躬，「嚇到我不知道該等他們大哥下車，還是該躲到旁邊」，後來一名黑幫成員伸手示意讓原PO先過，他才趕緊通過。原PO後來問了前輩，才得知在歌舞伎町很常遇到這種情況，但跟一般百姓的刻板印象不同，黑社會通常不會把一般人捲進爭端裡。

最後，原PO補充，在歌舞伎町工作一陣子後，其實也逐漸習慣了晚上路邊拉客的男男女女，甚至還能互相說一句「辛苦了」，也習慣了奇怪的客人、老店舖裡的靈異事件，以及周圍的牛郎風俗團體，甚至覺得晚上站壁的「妖魔鬼怪們」都挺可愛。

貼文一出，釣出不少過來人分享類似經歷，「以前在關西某黑社會聚集的地段餐廳打工時，店裡每天來的客人都有手指缺一節的」、「有次來個好像是比較高階的黑道成員，老婆穿著跟《極道之妻》女演員們一樣的那種高檔和服，氣質可好了」、「歌舞伎町那裡還有很多烏鴉」、「我在某風俗店前台見過體型和馬東石一樣壯的黑社會，非常客氣，跟一般服務人員沒區別」。

打工 日本 紅燈區 黑道

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