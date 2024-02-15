高檔和牛串大排長龍當地人傻眼…豐洲市場店家端「入境丼」賺觀光財 嘆：日本人變更窮了

春節連假出國旅遊者多，日本知名景點人滿為患，如築地市場不少攤位都排起長隊，連高價和牛烤串都有大批外國遊客買單。不過也有日本人認為，這些針對海外客訂出高價的「高檔美食」，讓日本人「變得更窮」了。

據日媒《ANN news》日前採訪影片可發現，築地場外市場塞滿為了吃美食而來的外國遊客，春節期間更以亞洲客居多，一攤以販售A5和牛串燒為主的攤子更是排起長龍，其中最受歡迎的海膽和牛串雖然要價6000円（約新台幣1300元），仍擋不了遊客品嘗美食的腳步，每天能賣出100串以上，連日本人都嘖嘖稱奇。

不過店家看中外國遊客消費能力，頻頻端出高檔、高價美食的銷售策略也並非沒有弊端。日前豐洲市場千客萬來內有店家端出針對觀光客消費能力訂價、鋪滿新鮮海產的「入境丼」（インバウン丼），一碗約7000日圓（約新台幣1500元）；另有店家推出一客18000日圓（約新台幣4000元）的超高級海膽丼，一時蔚為話題。

該店店長在接受《liverdoor》採訪時表示，站在商家立場，「入境丼」是個很好的想法，雖然他沒有輕視日本客人的想法，但將目標放在觀光客身上確實更有利可圖，如中國客會特地到日本吃海膽，但他們和日本人不同，對價位沒有特別反應，不會意識到「好貴」……相較之下「感覺日本人變得更窮了」。

《liverdoor》也實際訪問一名愛吃海鮮丼的日本人，他指出自己原本打算吃6980日圓（約新台幣1500元）的鮪魚丼，但實際站在點餐機前卻猶豫了，最後選擇CP值較高，一碗4800日圓（約新台幣1000元）的海鮮丼。