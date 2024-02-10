快訊

年前大吵一架…親戚故意包「444紅包」氣人 網友嚇瘋：有夠沒品

男子巧遇罕見「藍眼仙氣白獸」過馬路 一次拍到三隻超幸運照片爆紅

大學考招攻略／參採科目失常怎辦？專家教「強包弱」選上理想校系

繼承叔叔2.3億遺產！男子不想努力興奮裸辭 見2嚴苛條件秒後悔

香港01／ 撰文：田中貴
韓國1名上班族繼承叔叔100億圜（約新台幣2億3千萬元）遺產後，當天決定馬上辭職，事後卻因為遺囑上的2個嚴苛條件而後悔不已。 示意圖／ingimage
韓國1名上班族繼承叔叔100億圜（約新台幣2億3千萬元）遺產後，當天決定馬上辭職，事後卻因為遺囑上的2個嚴苛條件而後悔不已。 示意圖／ingimage

如果突然有1筆巨額橫財，你會如何做？韓國1名打工仔繼承叔叔100億圜（約新台幣2億3千萬元）遺產，打工仔當然「不想努力」興奮辭職，但由於叔叔恐他胡亂花錢，所以設有2個嚴苛條件，遺產一分錢都不能少，而且憑遺產所賺到的利潤必須扣除每年物價通漲才能真正入袋，只要違反其中1項規定，全部遺產立即被收回。「幸運男」思前想後，決定將遺產放入銀行進行定期存款，平均每月只能領取大約208萬圜（約新台幣48,318元），令他極度後悔當日辭職。

「幸運男」有1名富豪叔叔，對方無兒無女，叔叔過世後，他獲通知可以繼承其100億圜遺產，當幻想自己從此過住富裕生活時，「幸運男」當然興奮不已，甚至決定辭職。

但他仔細閱讀遺囑細節時，發現叔叔設有2個嚴苛條件，他不能損失遺產任何一分錢，同時每年的物價通漲率必須從遺產賺到利潤中扣除，否則收回遺產。叔叔擺明不想見到後人胡亂花錢，所以設下近乎不可能的任務。

「幸運男」計算100億圜等同其30年總收入，買樓放租擔心租客拖欠租金，而且亦要考慮房產稅和樓價波動，買賣股票更是高風險選擇。考慮各間銀行的定期存款後，他決定將遺產放入銀行，進行1年的定期存款，全年賺取2,500萬圜（約新台幣580,743元），即是平均每月領取大約208萬圜，收入不算高，「幸運男」懊悔當日衝動辭職。

這個故事其實收錄自韓國暢銷書籍《金錢的本質》，銷量達到100萬冊，成為國民的「理財教科書」，作者金承浩（Jim Seung-Ho Kim）是一名出身貧寒的企業家，亦是首批前往美國發展餐飲業的韓國商人，憑出色理財和營商能力，成功創辦壽司集團，在11個國家擁有3,900間分店和1萬名員工。金承浩出版過多本書籍，透過多個故事，提醒其他人理財的重要性。

延伸閱讀：

富婆患病3子女從沒探望　千萬遺產改由寵物繼承　網民：人間清醒

亡父留下巨額遺產　4孝順子女盼母全部繼承　1行為會誤落親戚手中

文章授權轉載自《香港01》

遺囑 遺產

延伸閱讀

別跟狗、兔交往？3種顏色帶衰運勢！生肖屬龍禁忌一次看

為什麼華人愛生龍子？12年1遇「龍年寶寶」人人疼 這期間受孕才能迎接龍的傳人

4生肖犯太歲2024拚開運 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、做錯1步衰整年

超洗腦！過年必聽的7首經典賀歲歌 背後都有一段不為人知的故事

相關新聞

繼承叔叔2.3億遺產！男子不想努力興奮裸辭 見2嚴苛條件秒後悔

如果突然有1筆巨額橫財，你會如何做？韓國1名打工仔繼承叔叔100億圜（約新台幣2億3千萬元）遺產，打工仔當然「不想努力」興奮辭職，但由於叔叔恐他胡亂花錢，所以設有2個嚴苛條件，遺產一分錢都不能少，而且憑遺產所賺到的利潤必須扣除每年物價通漲才能真正入袋，只要違反其中1項規定，全部遺產立即被收回。「幸運男」思前想後，決定將遺產放入銀行進行定期存款，平均每月只能領取大約208萬圜（約新台幣48,318元），令他極度後悔當日辭職。

長大不能當伸手黨？過年紅包能領到幾歲 多數南韓人指到了「這階段」不該收

春節到來喜氣洋洋，許多人趁著佳節與親朋好友圍爐團圓，而不少人最期待的就是領紅包的時刻，藉此討個吉祥。南韓也同樣重視農曆新年...

絕美辣師限制級課輔「敞開胸襟」誘惑11歲童歡愛 母見鹹濕對話氣炸

25歲俄羅斯教師安娜（Anna Plaksyuk）近日遭控涉嫌誘拐一名11歲小學生，放學期間在教室進行「特殊課後輔導」，包含彼此擁吻、互摸私處及乳房。全案因男童母親意外發現師生2人的簡訊內容而曝光，其中還包括多張大尺度裸照，其鹹濕程度令她髮指。該教師除了無法再執教，目前還將面臨20年牢災。

財神來敲我家門：「中國娃娃」單眼皮泰女的魔性金曲傳奇

「財神來敲我家門，娃娃來點燈。」隨著農曆新年越來越近，不只在台灣，想必只要有華人的地方，就能聽見這首歌響徹大街小巷。這首由泰國女子團體中國娃娃演唱的〈發財發福中國年〉，在2001年發行，將2000年在泰國發行的農曆年賀歲曲〈H.N.Y.〉重新填上中文歌詞，陪伴著一整個世代的華人走過每年的農曆新年。

藏壽司扭蛋吃到撐都抽不到？日推「一秘法」提升中獎率

到日本旅行時有不少人都喜歡到迴轉壽司店吃便宜美味的壽司。當中最人氣的連鎖店就要數藏壽司，除了選擇多之外，店內的扭蛋亦是受歡迎的原因之一。不過能否中獎全靠運氣，日前有消息就指其實有一個「秘法」可以提升中

銀髮族也有小圈圈！ 75歲婦排擠85歲嬤「裝年輕又好色」

俗話說「江山易改，本性難移」，有些人雖然長了年歲，增加了許多見識，但有一些性格上的缺陷，卻未必能夠有所改善。有一位經常與高齡者接觸的日本女性，就從這些銀髮族的群體中，看到了令她擔憂的事情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。