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長大不能當伸手黨？過年紅包能領到幾歲 多數南韓人指到了「這階段」不該收

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆新年到來，許多人最期待的就是領紅包的時刻。示意圖／ingimage
農曆新年到來，許多人最期待的就是領紅包的時刻。示意圖／ingimage

春節到來喜氣洋洋，許多人趁著佳節與親朋好友圍爐團圓，而不少人最期待的就是領紅包的時刻，藉此討個吉祥。南韓也同樣重視農曆新年，不少長輩也會在晚輩拜年時給予壓歲錢，以此表達對後輩的疼愛及祝福，然而近期有一份調查發現，多數南韓人認為人生到了「這階段」就不該再領別人的紅包。

過年的紅包領到幾歲才合理呢？根據《韓聯社》報導，本月9日，南韓CU便利商店公布了旗下APP「Pocket CU」的一項數據，其為針對800多名使用者作出的調查。結果顯示，最多的受訪者認為「就業後就不應該再收壓歲錢」，佔比達34.7%，名列第一，另外有30.4%的受訪者覺得「只要是未成年都應該要收到壓歲錢」。

調查結果也指出，有18.4%的民眾認為「與年齡無關，只要有拜年都該給」，有6.7%的民眾則表示「壓歲錢只能給小孩子」，還有2.1%的受訪者回答「收入高的人就應該要給收入低的人紅包」。

隨著年齡不同，也會有不一樣的價值觀與處世態度，從數據上看出，回答「就業前應收壓歲錢」的受訪者中，20多歲族群佔比高達48%，間接反應出待就業的新鮮人對未來的期望。此外，在30多歲的族群中，有39%的民眾認為「收入高的一方該給收入少的人紅包」；40多歲的族群中，則有44%認為「只要還未成年都應收到壓歲錢」。

每到新年，不少人就會產生「紅包能領到幾歲？」的疑問，過去也有其他公司針對2千多名20歲以上的男女性進行調查，當時的結果顯示，有69.4%認為「應該給大學生、高中生壓歲錢」，16.5%認為「就業之前都該給」，另有5.1%的受訪者回答「結婚之前都該給」。

南韓 壓歲錢 春節 紅包

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