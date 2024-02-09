藏壽司扭蛋吃到撐都抽不到？日推「一秘法」提升中獎率
到日本旅行時有不少人都喜歡到迴轉壽司店吃便宜美味的壽司。當中最人氣的連鎖店就要數藏壽司，除了選擇多之外，店內的扭蛋亦是受歡迎的原因之一。不過能否中獎全靠運氣，日前有消息就指其實有一個「秘法」可以提升中獎機率？！
「くら寿司」藏壽司是日本國內外最收歡迎的迴轉壽司連鎖店之一。不但餐牌豐富有齊各種壽司、小食、拉麵及多種甜品等，到店的客人每存夠5隻盤子就可以免費參加抽獎，有機會獲得店舖限定的「ビッくらポン！」扭蛋。不過中獎機率隨機，不少客人為了再抽一次獎就會勉強自己多吃幾盤。這樣變相就可能會令自己吃得太飽身體不適，亦會花多不少金錢。
日前日媒「まいどなニュース」就分享到數據指客人平均每人只會吃十盤，若兩人到店亦即是只有4次機會，還不知道會不會中獎。不過只要使用一個「秘法」就可以提高中獎率！
其實自2023年9月開始，藏壽司推出了一項創新服務「ビッくらポン！プラス」。只要在開始點餐前選擇添加「ビッくらポン！プラス」的選項，在每盤壽司的正常價格上加收10日圓，亦即是約新台幣2元，就可以將中獎機率直線拉高至每抽3次一定會中獎1次！
雖然每盤壽司的價格會增加，但中獎機會提升。變相為了中獎而需要吃的份量就會下降，即使要付中獎「附加費」，確保中獎同時需要花的金額也比之前低。據藏壽司的岡本愛理表示，「ビッくらポン！」因為定期與動漫、電影、角色等合作，吸引不少顧客為了限定商品到店，為了滿足這些客人的需求，才推出了「ビッくらポン！プラス」。
《咒術迴戰》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《排球少年》、「BT21」及「ちいかわ」（吉伊卡哇）等超人氣的系列都曾與藏壽司合作推出產品。大家下次若遇到想要的獎品，就要記住用這個「秘法」啦！
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文章授權轉載自《香港01》
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