快訊

腹中龍寶寶帶財！小夫妻刮中金龍獎300萬 老闆秒掏保險箱現金

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這三國收到小費會生氣

驚險畫面曝光！新北夫妻駕車直衝對向車道 撞壞電杆翻覆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這三國收到小費會生氣！

聯合新聞網／ 綜合報導
在美加，支付小費被視為是禮貌的表現。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
在美加，支付小費被視為是禮貌的表現。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

到國外旅遊有不少地方都有給小費的習慣，但其實有不少國家都沒有這樣的文化，甚至還有些國家認為給小費是一種羞辱。

在美國和加拿大，要給小費幾乎是一種「常識」，在美國甚至是強制性的小費機制。在美國有不少餐廳服務人員是靠小費生存，因此到了美國如果不給小費就離開，可能會上演「你跑我追」的戲碼。加拿大雖然不像美國這樣要求，但如果顧客不給小費，也會被視作無禮的舉動。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，其實有9個國家是沒有小費文化的，分別是澳洲、瑞士、阿根廷、比利時、法屬玻里尼西亞、新加坡、日本、中國和韓國。

澳洲有最低工資和收取服務費的規定，因此在這樣的規定之下就不另外收受小費；瑞士的小費則是已經包含在結帳的金額內，不過假設客人真的覺得服務很不錯，要給小費的話服務人員還是會收下。

阿根廷2004年的勞基法規定，向旅館或餐廳服務人員支付小費是違法的行為，不過收到小費對於服務人員來說還是很開心的。雖然不符合法規，很多遊客私底下還是都會給服務人員小費，當地的小費甚至佔服務生收入的40%。比利時則是因為員工薪水已經很高，不需要再收小費。

在法屬玻里尼西亞和新加坡也都沒有小費文化，如果遊客在法屬玻里尼西亞要給小費，可能還會被拒絕，新加坡則是在政府網站上直接寫明了「小費不是我們的生活文化」。

令人驚訝的是，在日本、中國和韓國，給小費甚至被認為是不禮貌的。日本人不論做什麼總是抱著「職人精神」，收到小費會讓認真工作的日本人認為自己的工作不被看重。中國和韓國也認為給小費是不禮貌的行為，在中國甚至禁止給小費。民眾如果假期期間要出遊，可得千萬小心別碰觸當地文化底線。

小費文化 服務費 薪水

延伸閱讀

菲律賓大樓管制鬆散？旅菲台灣妹租屋處遭綁架 拘禁逾10天還付25萬贖金

肯亞邪教領袖稱「餓死者進天堂」遭控謀殺191孩童、基地挖出400具屍體

2寶媽愛翻垃圾 自爆靠翻垃圾1年賺進300萬元

女子翻12年前舊照驚見「老公同框」 網友：命中注定

相關新聞

學生時代胖到85公斤！寫真偶像「1念頭」力拚甩肉 消風模樣超魅惑

俗話說「女大十八變」，不少女孩子學會打扮後越變越漂亮，與小時候的模樣大不相同。近日，一名中日混血的寫真偶像分享過去學生時代曾胖到85公斤，後來被「1念頭」激勵，決心踏上瘦身減肥之路，光是疫情期間就成功減掉了35公斤...

養小孩正苦惱節衣縮食 妻卻毫不節制「老愛買便利商店」

現代萬物飛漲，如果是夫妻家中，還有小孩子要養，很多生活開銷都得能省則省。反之如果太過揮霍，就容易成為家庭的紛爭種子。近來日本媒體，就分享了一則這樣的案例。

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這三國收到小費會生氣！

到國外旅遊有不少地方都有給小費的習慣，但其實有不少國家都沒有這樣的文化，甚至還有些國家認為給小費是一種羞辱。

過年就想買彩券有科學根據 蓋萬里長城、美國建國竟也跟樂透有關

許多平常不買彩券的人，過年會買幾張試手氣，你可曾想過，農曆春節買彩券只是為了討好采頭，或是被加碼獎金吸引嗎？外國有研究指出，年底彩券投注量高，天氣也有關。因此，台灣的春節期間彩券投注金額高，除了加碼刺激，很可能不是巧合。...

A片劇情真實上演！知名AV帝王擁7辣妻 「每天換人睡」縱慾生活曝光

被稱為墨西哥「色情之王」的馬林（Alex Marin），自從2021年宣布與3名女性伴侶建立多角戀關係後，在全球聲名大噪。如今馬林又表示，將再迎娶4名嬌妻進愛巢，自豪「自己一周中的每一天都有一名妻子」，彷彿AV情節真實上演，引來不少爭議。

影／淪廢墟！重現美式風情、復刻四總統像 日鬼怒川「西部村樂園」荒涼至今

在日本知名的溫泉勝地栃木縣鬼怒川，曾有一處叫做「西部村（ウェスタン村）」的主題樂園。這座樂園如其名，仿造美國西部風格打造，讓觀光客不需要花時間搭長途飛機，就能體驗到美國風情。然而，隨著鬼怒川的沒落，西部村也因此歇業，整座樂園成為廢墟，令人不勝唏噓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。