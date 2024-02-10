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影／淪廢墟！重現美式風情、復刻四總統像 日鬼怒川「西部村樂園」荒涼至今

聯合新聞網／ 綜合報導
日本美式主題樂園「西部村」2006年歇業後就閒置至今。圖擷自twitter
日本美式主題樂園「西部村」2006年歇業後就閒置至今。圖擷自twitter

在日本知名的溫泉勝地栃木縣鬼怒川，曾有一處叫做「西部村（ウェスタン村）」的主題樂園。這座樂園如其名，仿造美國西部風格打造，讓觀光客不需要花時間搭長途飛機，就能體驗到美國風情。然而，隨著鬼怒川的沒落，西部村也因此歇業，整座樂園成為廢墟，令人不勝唏噓。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，西部村原先是一座牧場，經營者大南兼一因為對美式文化感興趣的關係，於是將牧場改造成美國風格的樣貌。在西部村裡頭，曾經有著美國開拓時代保安官造型的機器人，以及真的在美國使用過的蒸汽火車。而園內最大的金字招牌，則是仿造美國拉什莫爾「美國總統山」華盛頓、傑佛遜、泰迪羅斯福和林肯四位總統的雕像。

西部村在1982年正式轉型開業，當時日本正吹起一股「主題樂園」風潮，像是隔年1983年，「東京迪士尼樂園」及「長崎荷蘭村（現豪斯登堡）」也都開始營業。西部村內的「四總統像」，則是大南斥資重本建造，在1995年正式亮相。

然而過幾年後，鬼怒川的觀光熱潮退去，附近不少旅館等設施因周轉不靈倒閉。大南兼一本人在2001年腦溢血去世，臨死前仍對打造西部村感到驕傲，但西部村最後撐到2006年歇業，和許多倒閉的旅館一樣，如今都成為了無人管理的廢墟。

美國 迪士尼樂園

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