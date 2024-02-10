聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／淪廢墟！重現美式風情、復刻四總統像 日鬼怒川「西部村樂園」荒涼至今
在日本知名的溫泉勝地栃木縣鬼怒川，曾有一處叫做「西部村（ウェスタン村）」的主題樂園。這座樂園如其名，仿造美國西部風格打造，讓觀光客不需要花時間搭長途飛機，就能體驗到美國風情。然而，隨著鬼怒川的沒落，西部村也因此歇業，整座樂園成為廢墟，令人不勝唏噓。
根據日本媒體「日刊SPA！」報導，西部村原先是一座牧場，經營者大南兼一因為對美式文化感興趣的關係，於是將牧場改造成美國風格的樣貌。在西部村裡頭，曾經有著美國開拓時代保安官造型的機器人，以及真的在美國使用過的蒸汽火車。而園內最大的金字招牌，則是仿造美國拉什莫爾「美國總統山」華盛頓、傑佛遜、泰迪羅斯福和林肯四位總統的雕像。
西部村在1982年正式轉型開業，當時日本正吹起一股「主題樂園」風潮，像是隔年1983年，「東京迪士尼樂園」及「長崎荷蘭村（現豪斯登堡）」也都開始營業。西部村內的「四總統像」，則是大南斥資重本建造，在1995年正式亮相。
然而過幾年後，鬼怒川的觀光熱潮退去，附近不少旅館等設施因周轉不靈倒閉。大南兼一本人在2001年腦溢血去世，臨死前仍對打造西部村感到驕傲，但西部村最後撐到2006年歇業，和許多倒閉的旅館一樣，如今都成為了無人管理的廢墟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言