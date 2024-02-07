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女大生曝情趣酒店兼職遇「床上噴射屎尿」 還目睹1場景：對人類失去信心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本女大生分享了在情趣酒店兼職的見聞，並在目睹可怕的一幕後，感嘆「對人類失去了信心」。 情境示意圖。圖／Ingimage
一名日本女大生分享了在情趣酒店兼職的見聞，並在目睹可怕的一幕後，感嘆「對人類失去了信心」。 情境示意圖。圖／Ingimage

除了有些情侶會去汽車旅館替感情增加情趣，不少有著外遇等不倫關係的人，也會選擇去情趣酒店偷情。近期一名日本女大生便分享了在情趣酒店兼職的見聞，包含從浴室噴到床上、四處沾黏的屎尿，以及在走廊激戰的裸體房客，對宛如AV影片的場景早已見怪不怪的她，卻在目睹「可怕的一幕」後，感嘆「對人類失去了信心」。

根據日媒「日刊SPA！」報導，一名女大生在情趣酒店的深夜時段兼職清潔工，而得以目睹許多尋常人不易見的景象，彷彿成人產業的拍攝現場，例如她有極大機率一開門就會見到如同被屎尿轟炸過的房間，也曾在走廊遇過正激戰到一半的裸體男女。

在情趣酒店尋求刺激的人比想像中的多，女大生透露，剛開始工作看到這些奇特情景還會苦笑，但後來也漸漸習慣，如今她在情趣酒店最大的樂趣，就是看著那些房客在公共空間忘我地激戰。

女大生表示，在酒店工作的時薪不錯，且員工年齡較長，不用為被迫社交煩惱。但就在女大生開始打工的3個月後，她在監視畫面裡看到了大學前男友，且頻率高到1個月內至少會見到3次，她甚至遇到替前男友「服務」過的人，對方透露前男友過去最多曾1周開房3次，讓女大生忍不住直呼「這真的太噁心了」。

但最終讓女大生決定辭職的最後一根稻草，是在某日清潔房間時，碰巧遇到前男友牽著一個熟悉的身影出現，仔細一看後驚覺對方竟是她最好的青梅竹馬，「我發現了一些我不想知道的事情，有那麼一刻，感覺時間就像停止了」。

女大生回憶，在多次試探之下，好友仍沒有承認與前男友的肉體關係，且在那天之後，他們又陸續造訪了旅館5次。女大生苦嘆，在情趣酒店目睹過的各種荒謬場景，都沒有得知前男友與好友的秘密可怕，被蒙在鼓裡的她在這起事件後，甚至一度對人類失去了信心。

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