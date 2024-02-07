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只因寵物吉娃娃「舔一口」 71歲男染罕見敗血症引肺炎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名71歲男子被養的吉娃娃舔後，感染敗血性巴氏桿菌。示意圖／Ingimage
一名71歲男子被養的吉娃娃舔後，感染敗血性巴氏桿菌。示意圖／Ingimage

家有養寵物的人，總在跟毛小孩相處的過程中，讓牠們又蹭又舔，增進彼此的感情，同時也象徵著飼主及寵物之間的信任。不過，西班牙一名男子日前被自家寵物舔了一下後，便感染罕見的敗血症，送醫後得靠呼吸器治療。

據外媒《鏡報》報導，受害者為一名71歲的男子，來自西班牙加納利群島（Islas Canarias），由於不明原因持續腹瀉、發高燒一週，經檢查發現男子感染敗血性巴氏桿菌（Pasteurella multocida），醫師表示，該男子的右肺部狀態相當混濁，依照過去案例，因敗血性巴氏桿菌引發肺炎症狀的情況相當罕見。

為何會染上敗血性巴氏桿菌？男子告訴醫生，症狀發生前幾天有被飼養的吉娃娃舔過，醫生說明，若遭貓狗咬、抓傷，易染上巴氏桿菌，然而，男子身上卻沒有任何傷痕，但這是唯一造成細菌感染的原因。男子在醫院透過呼吸器治療，同時注射抗生素一個月，經過半年追蹤，身體已經康復。

醫生也提醒飼養寵物的飼主，與寵物一起睡一張床、親吻、被寵物舔等，都是引發敗血性巴氏桿菌的原因。此外，布氏桿菌病（Brucellosis Brucellosis Brucellosis）是另一因寵物感染的細菌，若感染可能很難治癒，更嚴重者，很可能因此不孕。

吉娃娃 敗血症 西班牙

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