影／日本又爆餐飲惡搞！員工拿整條奶油直接對口擠 業者急道歉：嚴厲處分
日本餐飲業又爆發爭議影片事件。知名火鍋業者「涮乃葉」出現一段在內場廚房，幾位員工拿著生奶油玩樂，直接對嘴擠入口中的畫面，引起網友的撻伐。官方隨即發布聲明，對員工的不當行為表示道歉。
根據日本媒體「東京體育」報導，這段短短數十秒的影片中，可以看到在內場，一位員工從後方抱住另一位員工，接著有另一人拿著生奶油，直接擠在被抱住的員工口中。這樣的行為，讓人懷疑是否可能造成食安上的疑慮。
【迷惑行為】しゃぶ葉にてバイトテロが起きる— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) February 4, 2024
しゃぶ葉伊奈店のキッチン内での動画をインスタに上げたものだとの事。
山岡家等がニュースになっているのに、何故こんなに繰り返されてしまうのか。
ホイップは甘かったかい？これから甘くないぞ！#迷惑行為 #しゃぶ葉pic.twitter.com/9SAHWnhja6
儘管有網友認為「這沒什麼好生氣的」，但批評聲浪還是佔多數，表示「跟壽司恐攻學壞了」、「這世界可沒那麼簡單」、「退學、賠償，搞不好找工作也會受到影響」、「傷害公司又妨礙同事的行為」、「明明已經有一堆亂搞被退學逮捕的前例了」、「其實類似的情形搞不好超多」、「不被教訓過學不乖耶」。
目前涮乃葉官方也緊急說明，表示該影片拍攝時間在關店後，使用的生奶油是即將報廢的食材，間接表示顧客不需要擔心吃到同一份生奶油。不過他們依然相當重視這次事件，會進行嚴厲處分，必要時也會追究法律責任，並且為此向大眾道歉。
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