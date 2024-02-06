影／日本又爆餐飲惡搞！員工拿整條奶油直接對口擠 業者急道歉：嚴厲處分

日本餐飲業又爆發爭議影片事件。知名火鍋業者「涮乃葉」出現一段在內場廚房，幾位員工拿著生奶油玩樂，直接對嘴擠入口中的畫面，引起網友的撻伐。官方隨即發布聲明，對員工的不當行為表示道歉。

根據日本媒體「東京體育」報導，這段短短數十秒的影片中，可以看到在內場，一位員工從後方抱住另一位員工，接著有另一人拿著生奶油，直接擠在被抱住的員工口中。這樣的行為，讓人懷疑是否可能造成食安上的疑慮。

儘管有網友認為「這沒什麼好生氣的」，但批評聲浪還是佔多數，表示「跟壽司恐攻學壞了」、「這世界可沒那麼簡單」、「退學、賠償，搞不好找工作也會受到影響」、「傷害公司又妨礙同事的行為」、「明明已經有一堆亂搞被退學逮捕的前例了」、「其實類似的情形搞不好超多」、「不被教訓過學不乖耶」。

目前涮乃葉官方也緊急說明，表示該影片拍攝時間在關店後，使用的生奶油是即將報廢的食材，間接表示顧客不需要擔心吃到同一份生奶油。不過他們依然相當重視這次事件，會進行嚴厲處分，必要時也會追究法律責任，並且為此向大眾道歉。