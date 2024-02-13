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影／女孩瘋運動緊身褲「一定要瘦到看到大腿縫」 網友批標準太嚴苛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在TikTok上秀出自己的「緊身褲腿」，遭不少網友抨擊。圖擷自TikTok/@miakunis11
一名網友在TikTok上秀出自己的「緊身褲腿」，遭不少網友抨擊。圖擷自TikTok/@miakunis11

近期TikTok上流行一股風潮，所有的女生都要秀出自己的「Legging legs」，也就是穿著運動緊身褲的雙腿。不僅要秀出雙腿，還要瘦到看到大腿縫隙，讓不少網友抗議，認為這股風潮根本是在鼓吹不健康的飲食習慣。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這股風潮鼓吹女性穿上緊身褲，而且穿上的時候還要瘦到站著就會看見大腿縫，這樣才算是一雙標準的「緊身褲腿」。一名網友就在自己的帳號@miakunis11分享影片，秀出自己穿上緊身褲後的大腿縫。

不過這樣的標準讓很多網友不滿，網友認為這樣的風潮是在鼓勵年輕人藉由不健康的飲食習慣瘦身。有網友就表示，只有你有一雙腿、會穿緊身褲，就算是「緊身褲腿」，跟胖瘦無關。也有網友認為，不管身形如何，任何人只要覺得穿緊身褲舒服，就可以穿緊身褲。

TikTok官方其實已經對這股風潮做出應對措施。現在在TikTok上搜尋「Legging legs」，就會直接跳出一個Q版的腸胃圖片並寫著「你不孤單」，官方寫下「如果你或周遭的人正在經歷痛苦的時刻，我們隨時樂於提供幫助」。點擊圖片下方不能看到緊身褲的影片，反而會出現飲食失調的介紹文章。

@miakunis11

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美國俄亥俄州健身教練米克（Mik Zazon）也發影片表示，兩腿合併時有沒有縫隙，跟天生的臀部結構、骨骼結構有關，所以有沒有腿縫根本是基因問題。她在影片中強調，女孩們不須因為這種趨勢就不敢穿任何衣服，也不須追求符合現代的流行或美容趨勢，因為這種風潮都是一陣子後就會改變的。

TikTok 健身 教練

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