來不及了！她急買機票「親送報考文件」 大阪飛北海道超狂金額曝光

當有重要文件得送達，但用一般郵寄方式，無法如期趕上時，會選擇怎麼做呢？有一位日本網友，就在要考大學時，碰到這樣的困擾。結果本人竟然一不做二不休，直接搭飛機親送資料，超狂決定震驚許多網友。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「ubCulKusoOtoko」近來分享，表示身在大阪的她，因為想報考北海道大學，但即使掛最急件，也已經來不及寄送文件了。於是乾脆心一橫，直接親自搭飛機飛到北海道送件。

結果，本來600日圓能解決的事情，變成花了60000日圓（約相當於新台幣127元變12761元）。這位網友表示，當時不只是到郵局寄已經來不及了，甚至連飛機座位都所剩無幾，最後好不容易找到機位，價格卻比平常高很多。所幸最後有成功趕上，讓她鬆了口氣。

許多網友看到紛紛表示「這應該是史上最強的報名方式了」、「感受到強烈的志願」、「都可以直接來趟小旅遊了」、「以前也幹過類似的事，我是准考證弄丟」、「有報考到大學太好了」、「行動能力很強，真棒」、「非常積極的心態」、「祝福妳能夠考上」。