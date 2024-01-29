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「唬爛淺草遊」保證90分鐘導覽全都在胡扯 網嗨：大家一起騙來騙去

聯合新聞網／ 綜合報導
日本旅遊業者舉辦「淺草唬爛之旅」，結果報名者爆滿加開場次。淺草示意圖。圖片來源／ingimage
日本旅遊業者舉辦「淺草唬爛之旅」，結果報名者爆滿加開場次。淺草示意圖。圖片來源／ingimage

東京淺草是知名的觀光地區，包括有淺草寺、仲見世商店街、花屋敷等等知名觀光景點，無論何時前往，總是能看到大批的外國遊客。近來有日本業者發起一項淺草的觀光活動，有別於一般的觀光導覽需傳達正確知識，反而標榜過程中，導遊絕對會百分之百隨口亂講，但卻有講得煞有其事一般。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本旅行業者「Maniyana合同會社（マニアな合同会社）」日前宣布，將在三到五月在淺草舉辦「唬爛觀光之旅（嘘のツアー）」。這趟旅程會在淺草進行90分鐘的導覽，但過程中的說明全部都是騙人的。

結果這趟唬爛觀光之旅受到熱烈歡迎，開賣當天就迅速爆滿，讓業者決定加開場次。社長松澤茂信指出，旅程中不只是導覽全都亂講，過程中還會問旅客一些問題，而旅客也必須說出唬人的答案。他也請旅客放心，不要懷疑旅程中各項說明的真偽，因為保證所有內容「絕對都是騙人的」。

許多網友紛紛表示「這企劃真是天才」、「感覺超有趣」、「要是預約得到我也想去」、「還沒去東京旅遊過，這個有吸引人」、「被騙了反而會想知道那什麼才是真的」、「大家一起騙來騙去也太嗨」、「好好奇現場到底會變得怎樣」、「有這種旅遊行程，本身看起來就很像是在騙人了」。

日本 東京 觀光景點

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