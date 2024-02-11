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老夫妻退休開咖啡店圓夢 九年後「存款剩十分之一」養老生活變調

聯合新聞網／ 綜合報導
一對日本老夫妻退休後開咖啡店圓夢，但因估算錯誤導致存款越花越少。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一對日本老夫妻退休後開咖啡店圓夢，但因估算錯誤導致存款越花越少。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

開一家自己的咖啡店，享受優雅清閒的時光，看似讓許多人相當羨慕。然而實際要創業，卻有許多不為人知的眉角。如果評估不當，最後還很可能落得積蓄賠光，只能慘澹收場的結果。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名石澤真人的69歲男性，過去長年在一間地方優質企業上班。當60歲退休的時候，他決定改裝自己住宅，和愛妻一起開設一間小咖啡館，圓了夫妻之間長年以來的夢。

在這間咖啡館中，石澤提供精選咖啡豆沖泡而成的優質咖啡，老婆則負責供應簡餐，許多食材都是自己庭院栽種的蔬菜，價格也非常經濟實惠，因此口碑很快就在地方上傳開來。由於店面不大，每到了午餐時間，店內約十位客人的座席總是客滿，表面上看似一帆風順。

然而，平常必須忙著料理、招呼客人，而且還得顧菜園，讓石澤妻子身上的負擔越來越重，特別是腰部相當不舒服。加上當初估算問題，以為利潤只要夠生活就好，結果價格訂得太低，使得店面即使客滿了，也是入不敷出的狀態，夫妻倆也常為了錢的事情起爭執。

儘管石澤咬牙苦撐，但經營九年下來，本來約3000多萬（約相當於新台幣635萬元）的日圓存款，如今只剩下約十分之一而已。雖然覺得店面收掉實在太可惜，但眼見未來或許會面對到一些醫藥費，以及店面的修繕裝潢費用，也讓石澤越來越不知道該怎麼辦才好。

創業 咖啡館 日本

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