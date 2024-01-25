快訊

平安畢業都高手？陽交大「高難度」機車道引朝聖 網笑嘆：沒實力進去騎

指民眾黨立院龍頭若挺游錫堃「必步上時力後塵」 前藍委：柯文哲有種就白綠合

性別平等重要一步！日本「裸祭」打破逾1200年傳統 首開放女性參加

蜂群突然圍攻客機 乘客被迫機上關禁閉1.5小時

聯合新聞網／ 綜合報導
蜂群不知何故聚集在機翼，導致機上乘客無法下機。圖擷自紐約郵報
蜂群不知何故聚集在機翼，導致機上乘客無法下機。圖擷自紐約郵報

巴西一架班機抵達機場時，不知何故吸引大量蜜蜂，整群蜜蜂多到覆蓋住飛機的機翼，為了避免蜜蜂螫傷乘客，全機乘客只好被暫時關在飛機上。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，本週一（22日）一架沃帕斯航空（Voepass Air）的班機於當地時間中午12:30，降落在巴西東北部港市納塔爾（Natal）的門戶大納塔爾國際機場（Aeroporto Internacional de Natal），不過機上的乘客卻遲遲無法下機。

一名機上乘客賽薩爾（Everton César）表示，原本飛機已經停在停機坪，但是機場突然出現一群蜜蜂，牠們在飛機周圍飛行，從飛機窗戶往外看都能看到許多蜜蜂。機組人員擔心乘客如果在這時下機可能會遭蜜蜂螫傷，因此只好請乘客在飛機上等蜂群散去。

不過過了一段時間蜜蜂依然沒有要散去的跡象，地勤人員只好打電話向消防隊求救。消防隊員拿出一種不明物質對蜂群噴灑，所有的蜜蜂才掉到地上。由於消防隊花了一些時間才抵達現場，處理也花了不少時間，乘客從頭到尾被迫坐在機上多等了一個半小時。

沃帕斯航空發言人表示，飛機上有空調設備，處理過程也遵循安全程序，因此沒有任何人員傷亡。該班機已經進行維護和清潔，能夠正常飛行。

蜜蜂 巴西 飛安

延伸閱讀

正妹模特陪聊天每年創1100萬元營收 但問題是⋯她不是真人

56歲熟女只愛小鮮肉 狠批40歲以上都是「脾氣暴躁老男人」

正妹單身兩年找不到男友 大嘆：事業成功、外表太美害的

只因超級富豪住進社區 男子三個月免房租還多賺16萬元

相關新聞

害2架戰機緊急起飛...他發簡訊喊「我要炸飛機」觸發國家警報 超慘下場曝光

英國一名大學生一年多前出國度假時，發簡訊跟朋友開玩笑，宣稱要炸毀自己搭乘的航班，導致兩架戰機緊急起飛，還受到情報機關偵訊...

蜂群突然圍攻客機 乘客被迫機上關禁閉1.5小時

巴西一架班機抵達機場時，不知何故吸引大量蜜蜂，整群蜜蜂多到覆蓋住飛機的機翼，為了避免蜜蜂螫傷乘客，全機乘客只好被暫時關在飛機上。

搭郵輪不能提「這個詞」 他不小心說出口全場安靜

俗語說「寧可信其有，不可以信其無」，美國一名男子搭郵輪出遊，沒想到他在船上隨口說了一個詞，就不小心觸犯了郵輪上「不能說的秘密」，當場讓氣氛瞬間凍結。

男乘客「狂放屁」遭嗆竟翻臉 美國航空班機為此急掉頭

搭飛機時，最怕遇到擾人的乘客。據外媒《Mail Online》報導，美國一名男乘客在搭乘飛機時，不斷在座位上放屁，甚至與周遭的旅客起衝突，讓本來已開始滑行的客機，為此掉頭並返回登機門，該名男子事後則被空服員請下機。

土耳其基本工資漲49%：加薪救經濟，但為何民眾不買單？

2023年12月27號晚間，土耳其政府宣布2024年最低薪資從11,402里拉（約台幣12,000元）調整至17,002里拉（約台幣17,700元），調薪幅度高達49%，比起去年同期漲幅更是高達100%。然而面對政府在歲末年終雙手奉上的加薪大禮，土耳其人民卻絲毫不感到開心，甚至對2024年的經濟與景氣感到更加悲觀。

影╱寒流急凍！鱷魚在湖中遭「冰封」 靠這招保命

全球各地今年冬季冷吱吱，美國多地氣溫也降至零下，不只人們快凍未條，就連動物們也被「冰封」，網路上最近瘋傳一段有趣畫面，北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。