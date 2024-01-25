蜂群突然圍攻客機 乘客被迫機上關禁閉1.5小時
巴西一架班機抵達機場時，不知何故吸引大量蜜蜂，整群蜜蜂多到覆蓋住飛機的機翼，為了避免蜜蜂螫傷乘客，全機乘客只好被暫時關在飛機上。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，本週一（22日）一架沃帕斯航空（Voepass Air）的班機於當地時間中午12:30，降落在巴西東北部港市納塔爾（Natal）的門戶大納塔爾國際機場（Aeroporto Internacional de Natal），不過機上的乘客卻遲遲無法下機。
一名機上乘客賽薩爾（Everton César）表示，原本飛機已經停在停機坪，但是機場突然出現一群蜜蜂，牠們在飛機周圍飛行，從飛機窗戶往外看都能看到許多蜜蜂。機組人員擔心乘客如果在這時下機可能會遭蜜蜂螫傷，因此只好請乘客在飛機上等蜂群散去。
不過過了一段時間蜜蜂依然沒有要散去的跡象，地勤人員只好打電話向消防隊求救。消防隊員拿出一種不明物質對蜂群噴灑，所有的蜜蜂才掉到地上。由於消防隊花了一些時間才抵達現場，處理也花了不少時間，乘客從頭到尾被迫坐在機上多等了一個半小時。
沃帕斯航空發言人表示，飛機上有空調設備，處理過程也遵循安全程序，因此沒有任何人員傷亡。該班機已經進行維護和清潔，能夠正常飛行。
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