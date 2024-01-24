只因超級富豪住進社區 男子三個月免房租還多賺16萬元

美國紐約房價節節高升，光是租金就要用掉大部分人一半的月收入。當地一名男子近期在社群媒體上分享，自己家對面搬進一位超級富豪，對方不但幫他付了3個月的房租，還讓男子靠著這段經歷多賺了5200美元（約16萬台幣）。

去（2023）年一份由德愛房地產經紀公司（Douglas Elliman）以及評估機構米勒-塞謬爾（Miller Samuel）共同發表的報告指出，截至2023年7月，曼哈頓的平均租金高達5588美元（約17.5萬台幣），不過有一名幸運的男子卻因為超特別的原因3個月不用付房租。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名幸運的男子弗拉維奧（Flavio）跟另一半住在紐約曼哈頓。近期有一名億萬富翁要搬到這個社區，在弗拉維奧家對面蓋豪宅。

一開始弗拉維奧並沒有把這件事放在心上，不過某天他突然收到一封信，表示目前富豪的家中有些事，但富豪的親戚準備來訪，因此想請弗拉維奧騰出公寓。信中寫道，他們已經跟男子的房東聯絡好，願意支付一個月的租金，不過弗拉維奧決定要求對方提供3個月的租金，以補償他必須騰出公寓造成的不便。

雖然他跟富豪簽署了保密條約，但弗拉維奧依然忍不住拍影片上傳TikTok分享這個消息。這段影片在網路上爆紅，因此這段影片又讓他多賺進5200美元。不少網友都很擔心弗拉維奧的作法會觸犯保密條約，警告他將影片下架，免得他到時拿不到錢又被告上法院，不過弗拉維奧說自己已經收到3個月房租了，所以他一點也不擔心。