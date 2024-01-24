OnlyFans網紅花11萬隆乳 術後痛苦尖叫：乳頭壞死、胸部皮膚潰爛

一名成人向社群的英國網紅Chloe Rose（克羅伊．蘿絲），從英國飛去土耳其進行隆乳手術，不料隆乳手術失敗，還造成克蘿伊的乳頭出現壞死症狀，當地醫院甚至表示克羅伊需要付更多的錢才能得到照護，克羅伊的家人焦急的在網站上發起募款行動，最後成功籌措到足夠的費用將遠在異國的克羅伊接回家。

根據英國媒體《dailymail》報導，22歲的克羅伊是一名經營成人向Onlyfans社群的模特兒，她因為不喜歡自己的胸型而想進行整型手術，在付了2800英鎊（大約新台幣11萬2千元）之後她從英國飛往土耳其的伊斯坦堡動刀，不料手術失敗，原本預計45分鐘就可以完成的手術經歷了5小時才結束，術後克羅伊哀號乳頭非常疼痛，且出現壞死的徵狀。

陪同克羅伊前往伊斯坦堡的友人向媒體表示，外科醫生從克羅伊的胸部上切除了太多的皮膚，導致乳頭出現血液循環障礙，進而導致乳頭壞死，術後克羅伊的狀態非常糟糕，無法獨自坐起，據該名友人轉述，醫生宣稱手術一切順利，但克羅伊從麻醉醒來後就在痛苦尖叫，「她知道她的身體出了大問題」、「克羅伊覺得她要死了，但當地醫生依然表示一切正常，隨後我們因付不起額外的醫療費用被迫要離開，但克羅伊的情況根本無法搭機」。

因為無法負擔住院費用與醫療航班的價錢，克羅伊的姐姐在募資平台上「GoFundMe」上發起募款，在網站上她發出克羅伊神情痛苦與顯然不是「沒問題」的術後照，照片中克羅伊胸部出現大片潰爛的傷口，她表示隨著時間流逝「克羅伊的乳頭正在死亡」。

不幸中的萬幸是克羅伊的事件受到關注，網友們的捐款讓克羅伊得以搭乘醫療航班返回英國，並且能夠進行後續的醫療照護，故鄉哈利法克斯的議員林奇（Halifax MP Holly Lynch）表示對克羅伊的遭遇感到萬分遺憾，會持續注意此事件並幫助克羅伊釐清真相與公道，林奇說已經連繫外交部，會向伊斯坦堡的醫院追尋說法。