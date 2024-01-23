快訊

也怕超哥？館長試吃超派醋飯竟吞「這1物」 網笑「勇者」釣出本人回應

東西難吃會給Google負評？過來人曝「無法容忍情況」：揪團給一星評論

吃對食物與健康老化有關 研究揭這類蛋白質降低患慢性病機率

出軌男得知前女友懷孕…550萬遺產全給她！小三孕妻氣炸

香港01／ 田中貴
一名出軌男發現錯失摯愛後，將遺產留給對方。 圖／Ingimage
一名出軌男發現錯失摯愛後，將遺產留給對方。 圖／Ingimage

人生最遺憾的，大概是錯失最愛。美國1名女子在網上發帖訴說自身經歷，稱發現自己有生育問題後，再揭穿交往近20年的男友出軌，雙方分手收場，前男友其後與小三結婚，而小三目前已懷孕。樓主亦覓得第二春，並且發現自己竟能懷孕，前男友得知事件後傳送訊息給她，內容提及遭她背叛，隨後自殺身亡，卻把70萬美元（約550萬港元）遺產全留給樓主，更奉上1封道歉信，反而甚麼都沒有留給正懷孕的妻子。原本是小三的死者妻子，憤怒地要樓主把遺產交還。網友紛紛勸樓主不用把遺產交還，直指「他仍然愛你，尊重死者遺願」、「遺產是屬於你，找律師幫手」。

樓主在美國討論區「Reddit」發帖，表示和前男友交往接近20年，雙方覺得沒有結婚必要，樓主患有生育問題，而前男友當時選擇進行輸精管結紮手術。樓主約3年前發現前男友出軌，因而分手離開對方，樓主6個月後聽聞前男友與小三結婚。

樓主其後走出情傷，和另1名男子交往，約會1年後發現自己懷有女嬰，雖然事出突然，但他們非常高興，願意結婚組成一家三口小家庭。

相反前男友一直「耿耿於懷從前的愛」，在生日和節日都會向樓主發送短信問候，但樓主從來沒有回覆過，當他聽聞樓主懷孕一事後，再次傳送一則冗長傷心的訊息，內容提及遭樓主背叛，樓主如常沒有回覆，自此沒有再收到前男友的訊息。

數個月後，樓主聽聞小三隨時產嬰，但前男友自殺身亡，令她大感驚訝。她隨後收到1名位律師通知，前男友將70萬美元（約550萬港元）遺產全部留給她，另有少量遺產留給父母作退休金，以及男方的侄子，樓主同時收到前男友1封信件，對方對自已種種行為表示歉意，並對樓主說「我愛你，祝你和你的家人幸福」，表明想為此提供協助，意即留下遺產給她的原因。

換言之，懷孕小三沒有得到任何遺產，她和老爺奶奶一樣感到非常生氣，要求樓主交還遺產，樓主則不知道應否將遺產據為己有。

網友紛紛指出「他仍然愛你，尊重死者遺願」、「遺產是屬於你，找律師幫手」、「為何我的前度只給我眼淚和創傷？」。亦有人質疑為何前男友接受輸精管結紮手術，小三都可以懷孕，網友反指男方都有機會令到女方懷孕，不過機會較低，何況樓主有生育問題，都可以懷孕。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀：

雙重背叛！人妻揭夫出軌 對象竟是自己母親崩潰離婚 後續更離譜

驚！婚禮前撞破丈夫出軌 人妻為愛選擇原諒 4年後結局網民讚好

文章授權轉載自《香港01》

出軌 懷孕 遺產

延伸閱讀

正宮拚上龍鳳胎被尪氣到流產 結果小三早幫她老公生2個

婚禮前抓包尪有小三 她為愛原諒…4年後下場竟更慘

年收上億董事長偷吃小孩同學媽媽 小三還傳裸胸照片正宮氣炸

無法與夫恩愛…人妻勸另找性伴侶卻遭拒 不願「無性婚姻」崩潰提離婚

相關新聞

出軌男得知前女友懷孕…550萬遺產全給她！小三孕妻氣炸

人生最遺憾的，大概是錯失最愛。美國1名女子在網上發帖訴說自身經歷，稱發現自己有生育問題後，再揭穿交往近20年的男友出軌，雙方分手收場，前男友其後與小三結婚，而小三目前已懷孕。樓主亦覓得第二春，並且發現

7男沉迷換妻幻想 迷暈4女性侵受重判！主謀上訴：不忍家人沒有我

新加坡早年發生1宗轟動一時的換妻性侵案，7名華裔男子8年內迷暈其中4人的妻子，繼而性侵得逞，其中6人包括主謀被判入獄3年至29年不等，當中4人更要接受鞭刑，餘下1人選擇不認罪，最終被判罪成，擇日判刑，

他以為與有錢女結婚慘遭詐騙千萬元 婚後才知岳父母、婚禮賓客全是臨演

這不是韓劇橋段，而是真實案件！韓國1名男子結識到1名聲稱是有錢的女子，隨即交往結婚，並將家產交給對方打理。男子成為人夫後意外發現妻子滿口謊言，除了早已和另1名男子結婚生子之外，連他們「結婚」當天，婚禮上女方親友全部都是請來的臨時演員，男子慘遭詐騙近韓幣5.5億元（約新台幣1286萬元）。法庭審理案件，判女騙徒入獄3年6個月，被告近日上訴遭駁回。

女網紅遊泰國狂嗑「蠶寶寶、蚱蜢」 放話吃爆下秒烙賽進醫院

出國旅行不少人都想盡情享受當地文化，像是參觀各地景點、穿戴傳統服飾，或是嘗遍特色美食等，從中體驗各地風情。不過日前新加坡一名女網紅「Nicolette Wee」到泰國旅遊，她在曼谷迷上吃炸昆蟲、炸蠶寶寶，不料疑似因吃太多引發腹瀉，讓她美好的泰國之旅變成就醫日記。

女客怒批在日本高級壽司店「差點被打」 網追真相反揪出她一行為失禮在先

日本社群網站近來發生一起炎上事件。一位網友指控，她近來到東京港區的高級壽司店「南麻布 鮨よし田」用餐時，差一點遭到遭到師傅的毆打，憤而在網上批評店家的態度。引起許多迴響。不過事件傳開後，也不少人質疑，是不是這位網友用餐過程有失禮之處，才會引發衝突。

東京迪士尼爆買影片瘋傳！陸客硬擠狂搶「1限量品」 日網嚇傻︰太恐怖

不少人喜歡到日本「爆買」，但要記得維持秩序。網上近日瘋傳1條影片，顯示有大批遊客在東京迪士尼海洋狂搶多隻限量版達菲熊（Duffy）玩偶…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。