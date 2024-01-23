出軌男得知前女友懷孕…550萬遺產全給她！小三孕妻氣炸

人生最遺憾的，大概是錯失最愛。美國1名女子在網上發帖訴說自身經歷，稱發現自己有生育問題後，再揭穿交往近20年的男友出軌，雙方分手收場，前男友其後與小三結婚，而小三目前已懷孕。樓主亦覓得第二春，並且發現自己竟能懷孕，前男友得知事件後傳送訊息給她，內容提及遭她背叛，隨後自殺身亡，卻把70萬美元（約550萬港元）遺產全留給樓主，更奉上1封道歉信，反而甚麼都沒有留給正懷孕的妻子。原本是小三的死者妻子，憤怒地要樓主把遺產交還。網友紛紛勸樓主不用把遺產交還，直指「他仍然愛你，尊重死者遺願」、「遺產是屬於你，找律師幫手」。

樓主在美國討論區「Reddit」發帖，表示和前男友交往接近20年，雙方覺得沒有結婚必要，樓主患有生育問題，而前男友當時選擇進行輸精管結紮手術。樓主約3年前發現前男友出軌，因而分手離開對方，樓主6個月後聽聞前男友與小三結婚。

樓主其後走出情傷，和另1名男子交往，約會1年後發現自己懷有女嬰，雖然事出突然，但他們非常高興，願意結婚組成一家三口小家庭。

相反前男友一直「耿耿於懷從前的愛」，在生日和節日都會向樓主發送短信問候，但樓主從來沒有回覆過，當他聽聞樓主懷孕一事後，再次傳送一則冗長傷心的訊息，內容提及遭樓主背叛，樓主如常沒有回覆，自此沒有再收到前男友的訊息。

數個月後，樓主聽聞小三隨時產嬰，但前男友自殺身亡，令她大感驚訝。她隨後收到1名位律師通知，前男友將70萬美元（約550萬港元）遺產全部留給她，另有少量遺產留給父母作退休金，以及男方的侄子，樓主同時收到前男友1封信件，對方對自已種種行為表示歉意，並對樓主說「我愛你，祝你和你的家人幸福」，表明想為此提供協助，意即留下遺產給她的原因。

換言之，懷孕小三沒有得到任何遺產，她和老爺奶奶一樣感到非常生氣，要求樓主交還遺產，樓主則不知道應否將遺產據為己有。

網友紛紛指出「他仍然愛你，尊重死者遺願」、「遺產是屬於你，找律師幫手」、「為何我的前度只給我眼淚和創傷？」。亦有人質疑為何前男友接受輸精管結紮手術，小三都可以懷孕，網友反指男方都有機會令到女方懷孕，不過機會較低，何況樓主有生育問題，都可以懷孕。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀：

雙重背叛！人妻揭夫出軌 對象竟是自己母親崩潰離婚 後續更離譜

驚！婚禮前撞破丈夫出軌 人妻為愛選擇原諒 4年後結局網民讚好

文章授權轉載自《香港01》