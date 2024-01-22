他以為與有錢女結婚慘遭詐騙千萬元 婚後才知岳父母、婚禮賓客全是臨演

這不是韓劇橋段，而是真實案件！韓國1名男子結識到1名聲稱是有錢的女子，隨即交往結婚，並將家產交給對方打理。男子成為人夫後意外發現妻子滿口謊言，除了早已和另1名男子結婚生子之外，連他們「結婚」當天，婚禮上女方親友全部都是請來的臨時演員，男子慘遭詐騙近韓幣5.5億元（約新台幣1286萬元）。法庭審理案件，判女騙徒入獄3年6個月，被告近日上訴遭駁回。

受害男子2017年在朋友經營的酒吧認識到1名女子，對方聲稱專攻韓國傳統舞蹈，開設學院教導幼童跳舞，而且從亡父繼承了巨額遺產，在光州和全羅南道長興郡各有物業。男子沒有查證，2人繼續互相了解，繼而交往，甚至舉辦婚禮結婚。

男子婚後將家產交給妻子打理，但開始發現異樣，經調查後發現妻子其實是騙徒，2015年已和另1名男子結婚育有子女，而且她從未學習過韓國傳統舞蹈和經營學院，名下沒有任何物業，婚禮當天女方親友甚至全部都是臨時演員。

更過份的是受害人出錢叫「妻子」購買新婚房屋，但她騙走款項，2020年11月至2022年3月期間分了38次，從受害人身上盜走韓幣5億740萬元（約新台幣1197萬元），另外，受害人向騙徒提供韓幣5,000萬元（約新台幣117萬元）以作一年定期存款，但騙徒將其中韓幣1,000萬元（約新台幣23萬元）轉贈給胞弟，自己私吞餘下款項。

女騙徒被控欺詐等多項罪名，案件經審理後，法官判處被告入獄3年6個月，不服判決，上訴至光州高等法院，但法官認為被告刻意隱瞞已婚身份，甚至僱用其他人舉辦婚禮，而且大部份款項尚未還清，令受害者在精神上和經濟上飽受損失，近日宣布駁回其上訴。

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文章授權轉載自《香港01》