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女網紅遊泰國狂嗑「蠶寶寶、蚱蜢」 放話吃爆下秒烙賽進醫院

聯合新聞網／ 綜合報導
女網紅「Nicolette Wee」到泰國旅遊，迷上吃炸昆蟲、炸蠶寶寶，卻因吃太多引發腹瀉進醫院。圖片來源/TikTok「nicolettecalliewe」
女網紅「Nicolette Wee」到泰國旅遊，迷上吃炸昆蟲、炸蠶寶寶，卻因吃太多引發腹瀉進醫院。圖片來源/TikTok「nicolettecalliewe

出國旅行不少人都想盡情享受當地文化，像是參觀各地景點、穿戴傳統服飾，或是嘗遍特色美食等，從中體驗各地風情。不過日前新加坡一名女網紅「Nicolette Wee」到泰國旅遊，她在曼谷迷上吃炸昆蟲、炸蠶寶寶，不料疑似因吃太多引發腹瀉，讓她美好的泰國之旅變成就醫日記。

Nicolette Wee本月13日在TikTok上傳一則短影音，她到了泰國的夜市逛街，在裡面看到一攤正在賣昆蟲的小販，她開心買了1包嘗試，並分享買來的炸蚱蜢，大讚蟲子們吃起來「又厚又肥又多汁，嘴裡傳來嘎吱嘎吱的聲音」，還對蚱蜢的腿懸在嘴外覺得相當新奇。

@nicolettecalliewe

based on a true story

♬ original sound - Nicolette Callie Wee - Nicolette Callie Wee

Nicolette Wee更是在影片中放話，「老娘要吃蟲蟲吃到飽為止」，不過事情並非如她所願。在吃完1包蚱蜢後，Nicolette Wee又買了1包炸蠶寶寶，沒想到味道驚為天人，她馬上被這道蟲蟲餐折服，並抱怨「為什麼我辦公室的食品儲藏室沒有這些零食？」不過沒多久，她的肚子便承受不住，在吃完蠶寶寶後不久，便因為嚴重腹瀉送醫治療。

Nicolette Wee將自己的送醫經歷記錄下來上傳到TikTok，不少網友表示，「旅行時千萬別吃海鮮和昆蟲」、「顯然是醬汁不乾淨，並非昆蟲本身」、「昆蟲的復仇」、「有些昆蟲有寄生蟲，料理方式很重要」。其他經驗豐富的旅遊客則指出，到國外旅遊要盡量食用「煮熟」的食物，喝開水或瓶裝水，避免吃未經高溫消毒的乳製品，也要攜帶腸胃藥、抗生素，以及補充礦物鹽的口服液。

泰國 蟲蟲 曼谷 美食

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