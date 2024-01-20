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感動！26歲外傭突腦中風住院　女僱主「把她當妹妹」推遲裝潢付醫藥費

香港01／ 撰文：李納德
印度女傭佐姆(見圖)只有26歲，女僱主大讚她性格開朗工作表現好，視她為自己妹妹。（網上圖片）
印度女傭佐姆(見圖)只有26歲，女僱主大讚她性格開朗工作表現好，視她為自己妹妹。（網上圖片）

難得遇上好僱主！新加坡1名26歲印度女傭工作滿1年後，突然嚴重頭痛及嘔吐求醫，其後確認是腦中風需留院求治，她為免拖累僱主，要求讓她返回印度求醫。不過女僱主認為她是好外傭，早已將她當妹妹看待，不單為她發起眾籌，更打算推遲新居的裝潢計劃，先將資金用於醫療費上。女僱主接受當地傳媒訪問，指平日外傭將母親和兄長照顧得很好，早已提出讓她讀書當上護士，希望她順利康復實現理想。

外媒報導，26歲來自印度的佐姆（JomhaoVeinthutheng）在新加坡當外傭，工作1年後，上月底她突現出現嚴重頭痛及嘔吐。僱主帶她看醫生後情況未改善，送入急症照電腦斷層掃描後，發現腦部發炎及出血，需要留院。

36歲女僱主巴斯迪奧接受新加坡《新明日報》訪問，她聘請佐姆來照顧年老母親及哥哥，由於哥哥要注射胰島素，而佐姆曾在醫院學院，幫忙注射1、2次後已很熟練，平日即使有突發事情都不慌不忙，工作非常出色。女僱主大讚她是很好的外傭，性格開朗不會斤斤計較，自己將她當妹妹看待。

佐姆11日已出院，但病情反覆，2天後又入院，確認是腦中風，要做緊急手術清除血塊。僱主指佐姆起初住院後堅持要走，希望返回印度治療以免拖累她們，1月10日是佐姆生日，她仍發訊息向僱主道歉，又擔心自己捱不到下個生日，令人心酸，極力遊說下她才打消返鄉治療的念頭。

僱主自行翻查資料，預料其醫藥費可能高達7至8萬新加坡元（約40.8至46.7港元），而仲介的保險額僅1.5萬新加坡元（約8.75港元），不足以應付醫藥費，而且還要憂心日後的生活費。她曾向印度大使館求助，對方指無能為力。一家人轉而為女傭在眾籌平台「Go Get Funding」網上眾籌，如未能籌足，因此決定推遲原定3月搬家的裝修計劃，先把資金用來治療佐姆。眾籌目標金額是15萬新加坡元（約351萬台幣），至18日中午，已籌得3萬多新加坡（約70萬台幣），有555人捐款。

佐姆人在異地，家人亦難以來探望，僱主透露其家鄉去年5月發生動亂，佐姆的家人沒有護照，她平日幾乎將所有薪金都寄回家。其實佐姆中風後，仲介曾建議送佐姆回去，但僱主覺得當地環境和醫療水平不及新加坡。考慮到佐姆照顧家人認真負責，看得出她的天份，早已提出有意贊助她讀書成為護士，希望她可以早日康復實現。

僱主翻查保險文件等，發現保險金額不足以應付醫藥費。（網上圖片）
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文章授權轉載自《香港01》

外傭 看護 印度 新加坡

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