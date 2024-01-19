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正妹模特陪聊天每年創1100萬元營收 但問題是⋯她不是真人

聯合新聞網／ 綜合報導
蕾西身材性感、笑容甜美，雖然不是真人卻吸引一票死忠粉絲。圖擷自紐約郵報
蕾西身材性感、笑容甜美，雖然不是真人卻吸引一票死忠粉絲。圖擷自紐約郵報

英國一家新創公司設計出一個「完美女友」AI機器人，不只外型甜美亮眼，還能夠陪粉絲暢聊24小時，因此吸引不少網友花錢追蹤，一年能幫公司賺進36萬美金（約1130萬台幣）。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這款戀愛AI叫做蕾西（Lexi Love），設計蕾西的公司是Foxy AI。該公司執行長山姆（Sam Emara）表示，蕾西能夠跟粉絲建立真正的情感連結，是粉絲們心目中的完美女友。有不少粉絲為了能跟蕾西互動付費訂閱，甚至還有人以為蕾西是真人，每個月都有20幾封求婚信寄到公司，希望能跟蕾西結婚。

據報蕾西的特色就是能跟訂閱者交流，她會講30幾種語言，且因為是AI所以不用休息，能陪粉絲聊24小時。粉絲可以付費收到蕾西的文字簡訊或語音訊息，粉絲只要願意付費還能收到蕾西的性感照。

Foxy AI將蕾西的個性設定為：「很會調情、愛笑，跟不同個性、不同興趣、不同喜好的人都能處得來」。蕾西喜歡吃壽司、也喜歡做瑜珈和打沙灘排球，就連蕾西的性癖都能在她的網頁上找到。

AI模特兒是近幾年崛起的新風潮，另一家AI模特兒經紀公司的AI模特兒艾塔娜（Aitana）每個月也能為公司帶來近1.1萬美金（約34萬台幣）的收入。這些AI模特兒正努力增粉提高聲勢，未來便能取代真人當網紅

AI 正妹 網紅

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