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以為是水！澳航旅客反應枕頭濕 下機前才發現一物「完全無法接受」

聯合新聞網／ 綜合報導
澳航近日發生一起顧客求償事件，起因竟與「濕枕頭」有關。擷自澳洲航空官網
澳航近日發生一起顧客求償事件，起因竟與「濕枕頭」有關。擷自澳洲航空官網

美國《紐約郵報》報導，一對紐西蘭夫妻去(2023)年12月30日搭乘澳洲航空從泰國曼谷飛往澳洲雪梨的班機上，發現從座椅取出的枕頭「濕濕的」，原先他們以為是水，便請空服員更換該枕頭，未料在下機前竟從取出枕頭的座椅下方發現了一條兒童用的濕內褲，才驚覺濕枕頭是被兒童的尿液弄濕的，讓他們「完全無法接受」，怒向澳洲航空要求賠償。

該對紐西蘭夫婦表示，他們在坐了將近10小時之久的飛機後，在下機前才發現原來座椅下方一直有件濕掉的兒童內褲，驚覺到自己已使用了沾了尿液的枕頭數小時，因為他們原本枕頭「只是被水弄濕了一點」。

夫妻兩人在向澳航反應此事後，原先得到澳航經理願意賠償1萬點免費哩程數，兩人再向澳航寄出懇求全額退款的電子郵件，澳航則於1月10日回覆表示，因為他們的機票已全部使用完畢，拒絕賠償全部的機票費用。

在雙方以電子郵件溝通數次後，澳航才同意賠償兩人全額的機票費用共3,827美元（約台幣12萬元），並為令人作嘔的飛行折磨做出道歉。

澳洲 理賠 機票

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