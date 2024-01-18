和平談完遺產分配都沒事 兩外甥10年後卻收陌生「房租催繳」
在繼承財產的時候，除了存款、不動產及金融證券等東西之外，同時也會繼承到前人留下來的負債。有時身為晚輩，往往也會在這個時候，發現長輩有欠錢的狀況。近來日本媒體，就報導了這麼一則意外案例。
根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名M女士的70多歲單身女性，十幾年前為了年邁的父親，不得不辭去工作，專心在老家照護父親。當時她有一位妹妹，是已婚的家庭主婦，並且有兩位唸小學的孩子。但妹妹卻在40多歲時生了場大病，最後不幸離世。
因此，在家中能夠照顧老父親的，就只剩下M女士一人。後來在協商遺產分配時，決定將父親的不動產讓給M女士繼承，其他金融方面的資產，則是讓妹妹的兩位小孩繼承。幾位親屬彼此之間講好，也立下了遺書，到父親過世後幾年間，都沒發生什麼問題。
然而就在十年後，兩位小孩卻突然收到通知，指出他們有一筆房租負債要還，但小孩和他們的父親都毫無頭緒。請了專人調查後，才發現這筆負債來自M女士。M女士是一位狂熱的宗教信徒，經常頻繁地向宗教組織捐獻，結果欠下大筆債務，連自己的不動產都賣掉，改在外面租屋。
原先本來以為，M女士在繼承不動產後，應該足以安穩過完一生，沒想到卻出現這樣的插曲。而按照繼承順位，在妹妹過世之後，就輪到兩位小孩子，因此才會被討債，走向讓人錯愕的發展。
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