爸爸竟是哥哥！12歲童得知身世真相崩潰 結局超反轉

家家有本難唸的經，如果涉及小朋友，情況就更加複雜。外國一名男子在網上表示，自己23歲時，母親產下胞弟後和父親離婚，兩人不願意撫養小朋友，他願意一力承擔照顧胞弟，甚至成為法定監護人，胞弟懞然不知，以為哥哥是其親生父親，兄弟變父子一起生活。

直至男童12歲時，男子決定告知真相，令男童一時間無法接受，甚至變得疏遠，但最終男童表達心聲，表示「知道你不是我的親生父親，但我想讓你知道你是全世界最好的爸爸」，網民紛紛恭喜兩人冰釋前嫌。

樓主先後在「Reddit討論區」表示，父母19歲時生下他，42歲才產下胞弟，但當弟弟4個月大時兩夫婦決定離婚，而且不想和男嬰有任何關係。當時23歲的樓主嘗試說服他們，至少其中一人負責撫養弟弟，但他們堅決拒絕，甚至提議可由樓主照顧。樓主願意承擔責任，成為胞弟監護人，父母自此離開，甚少接觸2名兒子，樓主事後和21歲女友結婚，隨後育有2名子女，故合共照顧3名小朋友。

胞弟長大後一直以為樓主是其親生父親，樓主亦以父親自居，兩人以父子方式相處，去到男童12歲時仍然相安無事，但親友見狀私底下提醒樓主應該說出真相。樓主和妻子展開討論，妻子反而認為做法錯誤，既然樓主父母都不想照顧小兒子，樓主是世上唯一給予男童「父親形象」的人，所以不應破壞形象，但樓主覺得胞弟有權知道真相，內心矛盾得向尋求輔導，治療師指出以前聽過類似個案，建議盡快告知弟弟真相，大多數親友都有相同意見。

樓主和妻子安排12歲「長子」、9歲兒子和4歲女兒坐在一起，樓主先向胞弟表達愛和關心，然後說出一切，繼而流淚擁抱3名小朋友，強調「同樣愛所有的孩子，沒有任何東西可以改變我對他的愛」。胞弟大感震驚，落淚問為何一直隱瞞，樓主表示「只是想保護你，對不起，希望你能原諒我」。

但胞弟自此疏遠樓主，拒絕和樓主好像以前般去公園踢足球，甚至不想和樓主對話。直到某日，當妻子和2名子女出去購物，剩下他們兩兄弟時，胞弟終於表達心聲，表示「知道你不是我的親生父親，但我想讓你知道你是全世界最好的爸爸。之前很抱歉」，樓主立即擁抱胞弟。

樓主明白全家人需要時間消化真相，「事情非常緩慢地開始好轉」， 並為胞弟尋找心理輔導，以協助他走出難關，樓主表示自己會努力成為「好爸爸」。網民紛紛留言恭喜，「看到這裏我感覺眼淚在眼眶打轉」、「很高興事情進展順利」、「落淚了，希望男童一切安好」，樓主約4年前交代事件，最近再被炒熱。

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文章授權轉載自《香港01》