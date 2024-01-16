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幻想男上司會離婚和她在一起 不料被正宮抓包揭露震驚事實

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幻想男上司會離婚和她在一起 不料被正宮抓包揭露震驚事實

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性和男上司外遇，事後卻發現對方有其他出軌對象。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性和男上司外遇，事後卻發現對方有其他出軌對象。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有時會發生外遇行為的人，並不會只發生一次外遇。這樣的人在打破界線之後，有可能會累犯一再出軌，或是同時和許多人一起發生關係。近來日本媒體，就報導一則這樣的案例。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名紗英的28歲女性，當初某次在轉職後，認識一位40多歲的男性上司。這位上司是她喜歡的類型，特別是聲音的部分，每當上司一開口講話，總是讓她心跳不已。不過對方已經結婚了，紗英自己也有男友。

有一回，兩人一起加班的深夜，上司於是主動邀請紗英去吃飯，由上司買單。幾天後紗英以回禮為由，邀請上司用餐。兩人這樣多次往來，彼此間感情越來越親密，最後終於是發展成了外遇關係。往後每一到兩週，彼此就會相約一次。

上司告訴紗英，自己和妻子的關係不睦，有一天會和妻子離婚，改與紗英一起，這又讓紗英暈船，想像未來和上司結婚的生活。不料某天，上司突然緊急聯繫她，表示和紗英的外遇關係東窗事發，已經被老婆發現了。

原先紗英天真的以為既然如此，上司剛好能直接離婚，和她結婚就好。不料上司老婆透過徵信社抓到外遇，且除了紗英之外，還拍到上司與其他女同事在一起的照片，才讓紗英發現原來除了她以外，上司還同時劈腿其他人。最後，上司因此被調職到其他地方，紗英則是選擇辭職，草草結束了這段感情。

日本 外遇

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