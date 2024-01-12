Calvin Klein廣告被判低俗遭下架 性感攝影被投訴是否文明退步？

最近由著名英國歌手FKA Twigs所演繹的Calvin Klein形象宣傳照被英國廣告管理局（ASA）裁定此廣告是「不負責任的」，更以「刻板化的性物件（Stereotypical Sexual Object）」為理由遭強制下架，但網上言論直指CK最新2024宣傳照中，美國演員Jeremy Allen White擔任模特兒的廣告卻有著同一「溫度」吧！

一直以來，美國服裝品牌Calvin Klein的廣告宣傳照大家關注的畫面，原因是品牌呈現出一種無懼社會傳統觀念的態度，並以大瞻、性感、突破界限、談討男女共融為題，透過Calvin Klein的服裝，尤其是內衣來彰顯身體輪廓之美。

早在2016年FKA Twigs已曾擔任Calvin Klein Jeans「#mycalvins」的模特兒，事隔多年後雙方再度合作，卻「不完美地」結束。這次FKA Twigs與Calvin Klein遭下架的廣告照發佈時間已可追溯到上年4月時，雙方為「Calvins or nothing」系列所拍攝，然而其實宣傳照早已被CK新廣告取締，但依舊受到投訴。

這次遭二次投訴的Calvin Klein宣傳照是2023年發佈，當中一張相片清晰可見這位36歲歌手FKA Twigs身穿一件遮蓋著左邊身體的牛仔裇衫，右邊露出頸部以至胸部、腰部、臀部及大腿，因此ASA開始進行調查，最終並裁定此宣傳照需永久下架，ASA進一步指出照片是「不負責任且可能引起嚴重冒犯性，因為相片物化了女性，相片構圖使觀眾的焦點集中在模特身上而不是在宣傳服裝上，以至將她描繪成了一個刻板化的性物件」。同一廣告活動中，由Kendall Jenner主演的性感宣傳照也遭到投訴，但ASA卻認為Kendall Jenner那張「沒有使她被描繪成性物件的方式呈現」為理由，是符合可接受的內衣廣告內容。

當FKA Twigs收到「被下架」的通知下，已馬上地在Instagram中作辯護，認為這是相當可惜的裁決，她更表示「我並不認同他們將我貼上『刻板化性物件』的標籤。我看到的是一位美麗而堅強的女性。我為自己的身體感到驕傲，我將通過藝術創作來達到女性的標準。感謝CK給我一個表達自我方式的空間。」同樣地Calvin Klein在聲明中也強烈地表示：「這些圖像並不低俗，展示了兩位自信和有權力的女性（FKA Twigs與Kendall Jenner），她們與Calvin Klein品牌產生共鳴，廣告傳達了進步與開明的訊息。」

儘管如此，這次FKA Twigs「被下架」已成定局，但事件最大的反思是人類對於文明程度是增還是減呢？道德標準與藝術創作又是否走在同一路線中呢？皆因回顧Calvin Klein這麼多年來，品牌拍攝廣告形象宣傳照也是通過保持著極佳身材的模特兒去呈現衣物最美一面，「火辣、性感」經已與CK劃上等號，這是人所共知的。

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文章授權轉載自《香港01》