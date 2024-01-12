快訊

英美聯手空襲！葉門叛軍高層轟「野蠻」 英反嗆出於「自衛」

2024選戰最後衝刺！民眾黨選前之夜 凱道周邊擠滿支持者

影／不可以色色！正妹海邊穿比基尼拍片 聰明海鷗竟俯衝脫衣

聯合新聞網／ 綜合報導
麗麗的比基尼被海鷗叼住拆開，害她差點走光。圖擷自IG
麗麗的比基尼被海鷗叼住拆開，害她差點走光。圖擷自IG

美國一名網紅日前到海邊遊玩拍片，身穿性感比基尼的她站在沙灘上，有不少海鷗繞著她飛，但令人驚訝的是一隻海鷗竟叼著她的比基尼綁帶，輕鬆脫掉她的比基尼，爆笑影片吸引不少網友關注，短短幾天影片就突破1800萬次點閱。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，網紅麗麗（Lele Pons）擁有傲人身材和甜美笑容，光是在Instagram上就擁有5379萬粉絲。1月9日她在Instagram上分享一部影片，她站在沙灘上，身上穿著的比基尼只用超細的肩帶綁著。

一開始麗麗原本站在沙灘上開心比手勢要朋友替她拍影片和拍照，她的上方不知道為什麼有一大群海鷗一直繞著她飛，其中一隻海鷗突然俯衝下來，叼住她的比基尼綁帶，就這樣脫掉了她的比基尼，幸好麗麗反應夠快才沒有因此走光。

麗麗自己在影片敘述欄開玩笑寫道：「這隻鳥是我付錢請來的演員啦！」不少網友也覺得不可置信，紛紛留言表示「怎麼可能有這種事？！」、「為什麼這種事會發生在妳身上？」、「海鷗絕對是付錢請來的」。有網友認為這段影片應該是動畫後製剪接的，只是技術高超，不過麗麗本人並沒有對此做出回應。

海鷗 網紅

延伸閱讀

寵物馬倒地不動！飼主多次遭檢舉虐待動物 急澄清：牠只是很懶

直男老公們產房驚人言論 接生護理師被惹毛：是我就離婚

女嫁超級富豪懷孕 「肚中寶寶想吃」就搭機飛萬里嗑A5和牛、魚子醬

影／夫妻買58年老宅發現神奇密室 裡頭有怪娃娃超級毛

相關新聞

參加雨林馬拉松留影 回家一看照片嚇傻：出現恐怖鬼魅

美國夏威夷一名女子參加一場雨林馬拉松，當下有人替她拍照留影，不過回家後她仔細一看，發現樹林中竟然有個黑色人影盯著她看，讓她嚇壞了。

影／不可以色色！正妹海邊穿比基尼拍片 聰明海鷗竟俯衝脫衣

美國一名網紅日前到海邊遊玩拍片，身穿性感比基尼的她站在沙灘上，有不少海鷗繞著她飛，但令人驚訝的是一隻海鷗竟叼著她的比基尼綁帶，輕鬆脫掉她的比基尼，爆笑影片吸引不少網友關注，短短幾天影片就突破1800萬次點閱。

兩孩為平分1支冰淇淋怒砸店家物品 老闆趕一家四口出去遭投訴

老闆說其中一名較大的孩子為了發洩怒氣持續在店內尖叫，並將櫃台上的貝殼和其他物品都掃落到地面，還拿起一個金屬瓶將它扔在瓷磚上，索幸未砸碎店內的瓷磚，這樣的情形持續了15分鐘之久，也未見孩子的家長出面管教他們的小孩。

私家車懶理救護車鳴笛拒讓路 導致搶救不及亡遭批冷血 司機兒子這樣解釋

馬來西亞發生救護車被阻事件，成為當地網絡熱話。事發時救護車正接載病人趕往醫院，一路上已不斷鳴笛要求讓路，可是前方有輛私家車卻一直不讓開，而病人在翌日死亡，由於事件在網上瘋傳引起公憤。私家車司機的兒子現身解釋，指父親因撞聾才聽不到車後有救護車鳴笛，但不獲網友接受。而死者妻子雖表示原諒司機，但明言他不要再在路上駕駛。

15歲少女與男友開房偷嚐禁果 父聞訊怒闖酒店客房 捉人去警局控強姦

未成年女兒偷嚐禁果，父母當然怒不可遏。馬來西亞一名15歲少女去年12月26日拆禮物日晚上和20歲男友前往酒店開房，卻向家人謊稱到友人家中過夜，豈料現身酒店時被親戚見到「篤灰」，女生父親立即趕抵現場，發現女兒和其男友躺在床上，親手押住女兒男友到附近警局報案，指控對方強姦其女兒，警方正循強姦方向調查。

夫喪禮上有陌生女大哭「為什麼丟下我」 人妻起疑果然問出不堪內情

外遇事件一旦曝光，往往容易造成夫妻間的感情受到影響。有一位日本女性，在丈夫過世之後，才發現長期以來，丈夫一直瞞著她在外有染，讓她感到非常訝異，卻也因此沒有辦法原諒亡故的丈夫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。