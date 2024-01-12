影／不可以色色！正妹海邊穿比基尼拍片 聰明海鷗竟俯衝脫衣

美國一名網紅日前到海邊遊玩拍片，身穿性感比基尼的她站在沙灘上，有不少海鷗繞著她飛，但令人驚訝的是一隻海鷗竟叼著她的比基尼綁帶，輕鬆脫掉她的比基尼，爆笑影片吸引不少網友關注，短短幾天影片就突破1800萬次點閱。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，網紅麗麗（Lele Pons）擁有傲人身材和甜美笑容，光是在Instagram上就擁有5379萬粉絲。1月9日她在Instagram上分享一部影片，她站在沙灘上，身上穿著的比基尼只用超細的肩帶綁著。

一開始麗麗原本站在沙灘上開心比手勢要朋友替她拍影片和拍照，她的上方不知道為什麼有一大群海鷗一直繞著她飛，其中一隻海鷗突然俯衝下來，叼住她的比基尼綁帶，就這樣脫掉了她的比基尼，幸好麗麗反應夠快才沒有因此走光。

麗麗自己在影片敘述欄開玩笑寫道：「這隻鳥是我付錢請來的演員啦！」不少網友也覺得不可置信，紛紛留言表示「怎麼可能有這種事？！」、「為什麼這種事會發生在妳身上？」、「海鷗絕對是付錢請來的」。有網友認為這段影片應該是動畫後製剪接的，只是技術高超，不過麗麗本人並沒有對此做出回應。