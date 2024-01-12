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私家車懶理救護車鳴笛拒讓路 導致搶救不及亡遭批冷血 司機兒子這樣解釋

香港01／ 撰文：喬納森
救護車正鳴笛趕往醫院搶救病人，可是前面的私家車一直不讓路。（影片截圖）
救護車正鳴笛趕往醫院搶救病人，可是前面的私家車一直不讓路。（影片截圖）

馬來西亞發生救護車被阻事件，成為當地網絡熱話。事發時救護車正接載病人趕往醫院，一路上已不斷鳴笛要求讓路，可是前方有輛私家車卻一直不讓開，而病人在翌日死亡，由於事件在網上瘋傳引起公憤。私家車司機的兒子現身解釋，指父親因撞聾才聽不到車後有救護車鳴笛，但不獲網友接受。而死者妻子雖表示原諒司機，但明言他不要再在路上駕駛。

綜合外媒報道，事件發生於本月5日下午3時許，男病人摩根（Morgan Ak Alban）因急病正由救護車緊急送院，車上有2名醫護人員正在替他進行CPR（心肺復甦法）搶救。從影片可見，救護車當時全程鳴笛全速前進，但在公路上被1輛私家車擋在前面，對方一直未有理會，不讓救護車超前。

摩根的妻子安妮（Annie Andrew）翌日透過社交平台發文，證實丈夫送醫搶救不治身亡，稱已記住這輛阻擋救護車的私家車車牌號碼。

其後事件在網絡瘋傳，不少網友指摘司機冷血害死人，而涉事私家車司機的兒子急急出來救火，稱父親有聽力問題，並已與安妮聯絡及致歉。

安妮其後再發文，指兒子已代父親道歉，他稱父親聽力有問題，並出示了醫生證明，絕非故意阻擋救護車，安妮表示接受對方的道歉，但她認為家人明知父親在2017年已出現聽力問題，就應該阻止他駕駛，若要繼續駕駛建議對方戴助聽器，不希望同類事件發生在其他人身上。據當地媒體指，涉事私家車機事後已遭警方罰款

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文章授權轉載自《香港01》

救護車 馬來西亞 摩根 罰款

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