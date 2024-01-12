婚禮前夕劈腿帥氣酒保 人妻外遇遭告密「慘失金龜婿」

無論感情再好的情侶，一旦其中一方發生外遇關係，就會產生難以修補的裂痕。若是在已婚狀態下，更可能因此分道揚鑣。近來日本媒體，就有這麼一則感情破裂的案例。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名奈奈惠的29歲女性，20幾歲時和一位男性交往4年，並且決定結婚。男方是一家企業老闆的次男，經濟狀況非常好，而且平時很尊重奈奈惠，什麼事情都交給她決定。

就在結婚的前三週，奈奈惠和幾位同事聚在一起，為她結婚的事情慶祝。酒足飯飽之後，其中有同事提議，某間酒吧有位長相帥氣的酒保，不如就到那裡續攤。一行人來到酒吧後，確實看到那位外表帥氣的酒保。那位酒保不只服務周到，而且很中意奈奈惠，直誇她身材很好。

後來，奈奈惠又多次返回店裡，逐漸跟帥氣的酒保越混越熟，結果就在婚禮的一週之前，兩人發生了外遇關係。不料就在婚後，奈奈惠和酒保之間的消息，傳到當初介紹那間酒吧的前同事耳中。前同事本來對那位酒保抱有好感，因此在得知奈奈惠和他勾搭上後，感到相當不滿，雙方因此大吵一架。

前同事於是向奈奈惠老公告狀，抖露出她外遇的事情。事情鬧開來後，連雙方家長都受到牽連，互相見面討論如何處置。最後仍認為難以修復夫妻關係，因此朝離婚方向進行。而奈奈惠也因此與酒保分手，為了一時意亂情迷，最終落得一切皆空的下場。