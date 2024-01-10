趁警校男友不在...女和未來公公上床激戰 得知1結果崩潰：不知該怎麼瓣

真的顛覆三觀！一名女子和讀警校的男友交往3年，男方需要受訓無法陪伴，便邀請她和自己爸媽同住，沒想到一個月下來，女子意外迷上男友爸爸，不僅開始產生砰然心跳的感覺，還有生理幻想。有一次兩人一起看完愛情電影，竟無法自拔爬上床激戰，後續女子更發現自己懷孕，並向媒體投稿崩潰表示「不知道孩子的爸是誰」。

根據太陽報報導，一名28歲女子投稿表示，一直以來都和男友爸媽相處很好，男友因為要回學校接受警察訓練無法陪伴，還邀請她去家裡同住。她住進男友家後，也會幫忙煮飯和採購生活用品等，但這種稀鬆平常的生活卻逐漸脫軌。

女子住男友家一個月下來，開始察覺男友爸爸經常有意無意望向她，感受到對方眼神時，心裡也覺得很微妙，長久下來漸漸地對男友爸爸產生慾望幻想，「我不知道自己出了什麼問題」。

由於男友媽媽是護理人員需要輪班，有一天家裡只剩下她和男友爸爸，兩人一起坐在客廳看一部愛情電影，沒想到點燃了慾望的火苗，當女子看完電影走進房間，毫不猶豫地將站在門外的男友爸爸也拉進房，隨即兩人上床展開激情性愛。

「好像咒語被打破了」，女子隔天就深感後悔，和男方約定保守秘密，更不能讓這種離譜事件重演。結果命運沒照她的劇本走，最近一驗驗孕棒竟發現懷孕了，女子非常崩潰，甚至不能確定孩子的爸爸到底是誰，並向媒體投稿向專家求救，「我不知道該怎麼辦」。

兩性專家黛德麗（Deidre）表示，若女子決定隱藏秘密，並將孩子生下來，和男友繼續維持關係，等到兩人真的步入婚姻殿堂，未來還會遇到很多次不可預料事件，會拆穿這個驚天秘密。另外，如果和男方家裡坦承懷孕，仍決定要留下這個小孩，就必須做好一個人得獨自撫養孩子的準備。