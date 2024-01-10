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寵物馬倒地不動！飼主多次遭檢舉虐待動物 急澄清：牠只是很懶

聯合新聞網／ 綜合報導
馬兒卡士達常倒地昏睡，讓路過遊客和民眾以為牠生病或死了。圖擷自每日郵報
馬兒卡士達常倒地昏睡，讓路過遊客和民眾以為牠生病或死了。圖擷自每日郵報

英國根西島一名飼主因為自家的馬常常趴在路邊，讓路過的民眾誤會飼主虐待動物。原來這匹馬躺在地上睡覺，有時還會睡到打呼，反而被路過民眾以為馬兒呼吸有問題而報警，這也讓飼主趕緊出面澄清，強調馬兒沒有生病也沒有遭虐待，牠只是「太懶了」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，被誤會的飼主艾力克斯（Alex Tielles）日前在臉書社團《根西島民有話說》（Guernsey People Have Your Say）發了一張自家寵物馬「路倒的照片」。照片中馬兒眼睛緊閉，看起來一動也不動，原來就是因為這樣的表現引發遊客擔憂甚至向動保團體提出投訴，才會逼得艾力克斯趕緊出面澄清。

艾力克斯的貼文寫到，自己養了一匹馬名叫卡士達（Custard），因為卡士達還是個寶寶，所以常常都在睡覺。艾力克斯表示自己接到很多電話和訊息，擔心卡士達是不是生病或已經死了，但艾力克斯說其實卡士達身體很健康，牠只是「非常懶」！

艾力克斯表示，卡士達每天都要睡很長時間的覺，而且常會睡到打呼，發出一些聲音，所以會讓人以為牠不能呼吸。不過艾力克斯說自己每天都會去查看卡士達3次，牠也有吃不完的乾草，請路過的遊客和民眾放心。

沒想到發文以後，疑似吸引更多遊客慕名來看卡士達，主人又趕緊發文提醒民眾不要帶零食或其他食物餵牠，因為卡士達已經吃得很好了，如果吃太多食物反而可能讓馬兒生病。

馬雖然能站著睡覺，但每天仍需約半小時躺睡，用以獲得更有效的恢復性睡眠。站著睡是馬生存的本能，用以隨時防備掠食者的襲擊，可立即進行脫逃，但如在安全無虞的環境下，馬便會更常進行躺著睡。

寵物 虐待動物

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